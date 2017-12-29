В условиях демографического спада важно оказывать поддержку молодым семьям — Михаил Ведерников
Демографический вопрос врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает одним из самых острых, об этом он заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс».
«В этом году мы наблюдаем спад рождаемости, за 10 месяцев родилось 5138 детей, что на 848 человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Это связано со вступлением в активный детородный возраст малочисленного поколения 90-х, - отметил глава региона. - В этой ситуации особенно важно оказать молодым семьям поддержку, ведь рождение первенца напрямую зависит от материального благополучия родителей, их социальной стабильности».
Михаил Ведерников напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина во всех субъектах России будет реализована новая федеральная программа поддержки молодых семей. «В частности, в Псковской области денежная выплата при рождении ребенка после 1 января 2018 года будет направляться семьям ежемесячно до достижения первенцем 1,5 лет. Уже определена и ориентировочная сумма - 10 тысяч 652 рубля. Она основана на величине прожиточного минимума на детей по региону», - рассказал он. Участниками программы могут стать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, уточнил врио губернатора.
«Мы реализуем и местные формы поддержки рождаемости. Почти шесть тысяч многодетных семей получили региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Многодетные семьи также оформляют бесплатные земельные участки. 500 тысяч рублей единовременно получают усыновители. Благодаря этим мерам поддержки количество многодетных семей за последние пять лет увеличилось на 32%, - сообщил Михаил Ведерников.
Вместе с тем, отметил он, для Псковской области остается актуальным вопрос не только с приростом населения, но и с его оттоком. «Молодые трудоспособные люди уезжают в Санкт-Петербург и Москву за работой и возможностью реализации своих способностей. Эту ситуацию нам всем необходимо преломить, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Прежде всего - создать площадку для самореализации людей. Это могут быть творческие пространства, промышленные предприятия или даже работа в администрации области. Нужно предоставить нашей молодежи возможность заявить о себе и принести пользу родному региону».
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