В стругокрасненской деревне люди пьют воду сомнительного качества

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечения водоснабжение населения водой, сообщила заместитель прокурора Стругокрасненского района Наталия Моховикова.



В ходе проверки установлено, что в д. Узьмино Марьинской волости Струго-Красненского района имеющиеся водопроводные сети и сооружения пришли в негодность.



В 2017 году администрацией района и администрацией сельского поселения «Марьинская волость» вопрос обеспечения населения деревни водой решался путем проведения ремонтных работ колодца, расположенного на территории деревни. В тоже время проверкой установлено, что данный колодец не включен в реестр муниципального имущества, качество воды, ее пригодность к употреблению жителями деревни не проверены, тем самым не обеспечено надлежащее водоснабжение деревни Узьмино и содержание колодца.



Прокуратурой в адрес главы района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.