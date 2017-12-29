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Ярмарка подарков работает в предновогодние дни на ул. Пушкина в Пскове

29 Декабря 2017 - 09:32
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Городская новогодняя ярмарка работает с 28 по 31 декабря на пешеходной зоне улицы Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса). Официальное открытие с приветствием от властей города и музыкальным представлением состоится сегодня, 29 декабря в 12.00.

Псковичи и гости города могут приобрести разнообразные елочные украшения, товары ручной работы псковских мастеров – изделия из бисера и камня, обереги, куклы ручной работы, вязаные изделия, декупаж, новогодние открытки, а также праздничные наряды и украшения, трикотаж и товары для дома. 

В большом ассортименте свежие фермерские продукты к праздничному столу, рыбные и мясные деликатесы, молочные и кондитерские изделия, выпечка и консервированная продукция.

В рамках ярмарки традиционно работают два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол» - более 100 точек. Для участия в праздничной торговле заявились около 60 ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.

Поскольку количество участников из Беларуси в этом году удвоилось, то впервые на новогодней ярмарке в Пскове появился целый «Белорусский городок» - около 30 торговых точек размещены в сквере у Пушкинского театра. В продуктовой зоне «Белорусского городка» можно приобрести молочную и колбасную продукцию из Бреста и Могилева, кондитерские изделия таких известных белорусских фабрик, как «Спартак» и «Коммунарка». Промышленная группа товаров из Беларуси представлена трикотажными изделиями производства фабрики «Свитанок», текстилем производства «Речица» и льняными изделиями Оршанского льнокомбината.

Организаторы ярмарки уверяют, что такого обилия рыбных деликатесов, как планируется в этом году, на новогодней ярмарке в Пскове еще не было. Псковская форель, дальневосточная икра, селедка и семга, палтус и треска, камбала и даже мойва от рыбаков и производителей из Мурманска: рыба целиком, кусочками, в банках и вакуумной упаковке, из бочек и прямо с ледяной подушки.

Также впервые так широко будет представлена на новогодней ярмарке продукция маслосырзавода «Порховский» под брендом «Аланталь».

Все дни будет работать елочный базар.

Часы работы:  28-30 декабря с 10.00 до 19.00, 31 декабря - с 10.-00 до 14.00. 
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