Небольшой дождь обещают сегодня синоптики по области
29 Декабря 2017 - 09:08Главная → Хроника дня
29 декабря на территории региона ожидается облачная погода, небольшой дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер юго-восточных направлений 5-10 м/сек.
Температура по области: 0…+5 гр.С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Ветер юго-восточных направлений 5-10 м/сек.
Температура по области: 0…+5 гр.С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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