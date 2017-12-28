График выплаты пенсий в новогодние праздники изменится
В новогодние праздники все начисленные на январь пенсии и социальные выплаты от псковского отделения Пенсионного фонда пенсионеры получат в январе согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи.
Почтовые отделения будут выплачивать пенсии с 5 января.
По информации «Почты России», 1, 2, 7 января - выходные дни. В обычном режиме почтовые отделения работают 3, 4, 5, 8 января. На 1 час будет сокращено время работы почты 6 января.
В кредитные учреждения январские средств на счета получателей пенсий и ЕДВ зачислят в установленные сроки. В обычном режиме в Пскове и Псковском районе это происходит 9 и 22 числа каждого месяца, чтобы избежать задержки пенсий, деньги на счета получателей по городу Пскову и Псковскому району перечислят до 30 декабря 2017 года.
В остальных районах области деньги придут с 11 по 12 января, в соответствии с графиком.
- В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России и для банков, - отметили в Пенсионном фонде.
На сегодняшний день в Псковской области проживает более 209 тысяч пенсионеров, из них - 43,1% получают пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи, 56,9% - через банки.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Прайсы на размещение агитационных материалов в изданиях ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области»15:16
- График выплаты пенсий в новогодние праздники изменится13:26
- Автобус №112 в Псковском районе будет ходить по другому маршруту27.12, 15:04
- Ключи от новых квартир вручили великолукским полицейским27.12, 15:01
- Александр Кузнецов запретил выходить на лёд в Псковской области27.12, 14:34
- Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета в Кремле27.12, 13:41
- Этнонациональная елка пройдёт сегодня в Пскове27.12, 13:02
- Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио Родных Дорог»27.12, 12:29
- Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио для двоих»27.12, 12:29
- Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Авторадио»27.12, 12:28
- Перчатки чемпиона нашли победителя26.12, 21:40
- Спасатели просят псковичей не пускать детей на лед24.12, 15:50
- Расписание автобусов в Пскове изменится в новогодние праздники24.12, 12:08
- Больше года продолжается поиск пропавшего без вести Сергея Фёдорова24.12, 11:10
- Михаил Ведерников о поддержке самовыдвижения Владимира Путина «Единой Россией»: Абсолютно закономерное решение24.12, 10:02
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода23.12, 11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы23.12, 11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта23.12, 10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина23.12, 10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»23.12, 08:00
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
- Двое ушли целыми