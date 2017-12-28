График выплаты пенсий в новогодние праздники изменится

В новогодние праздники все начисленные на январь пенсии и социальные выплаты от псковского отделения Пенсионного фонда пенсионеры получат в январе согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи.

Почтовые отделения будут выплачивать пенсии с 5 января.

По информации «Почты России», 1, 2, 7 января - выходные дни. В обычном режиме почтовые отделения работают 3, 4, 5, 8 января. На 1 час будет сокращено время работы почты 6 января.

В кредитные учреждения январские средств на счета получателей пенсий и ЕДВ зачислят в установленные сроки. В обычном режиме в Пскове и Псковском районе это происходит 9 и 22 числа каждого месяца, чтобы избежать задержки пенсий, деньги на счета получателей по городу Пскову и Псковскому району перечислят до 30 декабря 2017 года.

В остальных районах области деньги придут с 11 по 12 января, в соответствии с графиком.

- В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России и для банков, - отметили в Пенсионном фонде.

На сегодняшний день в Псковской области проживает более 209 тысяч пенсионеров, из них - 43,1% получают пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи, 56,9% - через банки.