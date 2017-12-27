Автобус №112 в Псковском районе будет ходить по другому маршруту

По просьбе пассажиров д. Родина и администрации Завеличинской волости с 30 декабря изменится схема движения маршрута № 112 «Родина – Кусва – Политехнический колледж». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



При движении в Родину от остановки «ул. Рокоссовского» (пригородная остановка на ул. Рокоссовского) автобус будет следовать через м-н Рижский с остановкой «Рижский проспект» (Лента); из Родины автобус следует прямо по Рижскому проспекту с остановкой «Рижский проспект» (Лента), далее поворот на Рокоссовского с остановкой «Рижский микрорайон», «Рокоссовского» и далее со всеми остановками по маршруту. Остановки «Ледовый Дворец», «ул. Балтийская» упраздняются.