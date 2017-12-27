Ключи от новых квартир вручили великолукским полицейским
27 Декабря 2017 - 15:01Главная → Хроника дня
Великолукским полицейским вручили ключи от новых квартир в доме на улице Запрудной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
С этим знаменательным событием новоселов тепло поздравили временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Псковской области полковник юстиции Игорь Егоров, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Они вручили ключи от служебного жилья счастливым виновникам торжества.
Пятиэтажный 90-квартирный дом возведен по заказу УМВД России по Псковской области. Общая площадь жилого здания — около 7 тысяч квадратных метров. Строительство объекта осуществлялось по государственному контракту. Генеральным подрядчиком выступила известная в регионе псковская строительная фирма.
С этим знаменательным событием новоселов тепло поздравили временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Псковской области полковник юстиции Игорь Егоров, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Они вручили ключи от служебного жилья счастливым виновникам торжества.
Пятиэтажный 90-квартирный дом возведен по заказу УМВД России по Псковской области. Общая площадь жилого здания — около 7 тысяч квадратных метров. Строительство объекта осуществлялось по государственному контракту. Генеральным подрядчиком выступила известная в регионе псковская строительная фирма.
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