Александр Кузнецов запретил выходить на лёд в Псковской области

С 26 декабря запрещен выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.



Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.



В населённых пунктах, расположенных неподалеку от перечисленных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области и МЧС России по Псковской области.