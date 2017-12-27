Александр Кузнецов запретил выходить на лёд в Псковской области
27 Декабря 2017 - 14:34Главная → Хроника дня
С 26 декабря запрещен выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.
В населённых пунктах, расположенных неподалеку от перечисленных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области и МЧС России по Псковской области.
Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора области, заместитель председателя Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александр Кузнецов.
В населённых пунктах, расположенных неподалеку от перечисленных водоемов, для работы по контролю за ситуацией, разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области и МЧС России по Псковской области.
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