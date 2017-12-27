Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета в Кремле

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в Кремле принимает участие в итоговом заседании Государственного совета под председательством Президента России Владимира Путина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.



Тема заседания — «Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития РФ».



Как ранее сообщалось на сайте Кремля, при его подготовке, «обсуждались меры по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям». Также уделялось внимание «формированию ответственной бюджетной политики регионов», в том числе выполнению ими соглашений с Минфином РФ о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия