Этнонациональная елка пройдёт сегодня в Пскове

В преддверии Нового года в Пскове состоится традиционная этнонациональная елка. Праздник пройдет 27 декабря в Доме офицеров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.



В новогоднем мероприятии примут участие 250 детей из армянских, чеченских, дагестанских, еврейских семей, проживающих в регионе, в том числе воспитанники детских домов.



В этот вечер маленьких гостей ждут сказочный спектакль с новогодними персонажами и зажигательные выступления ансамбля армянского танца «Ераз». Кроме того, дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



Отметим, что этнонациональная елка проходит в Пскове уже в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Армянская община «Урарту».