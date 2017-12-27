27 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио для двоих»

27 Декабря 2017 - 12:29
Главная → Хроника дня

Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» (с 106.7 FM) на выборах Президента Российской федерации 18 марта 2018 г.

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов, оказываемых зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 18 марта  2018 года.

Изготовление и размещение ООО «Медиа XXI» агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» («РАДИО для ДВОИХ» 106.7 FM) свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ 60 -00145 от 29 января 2013 г.

Стоимость 1 (одной) секунды трансляции:

Круглосуточно

20 рублей

Круглосуточное вещание. Репертуар ориентирован на взрослую, деловую, аудиторию.

Состоит из лучших западных и отечественных музыкальных произведений выпусков новостей. Прогноза погоды.

Стоимость изготовления предвыборных аудиоматериалов:
Хронометраж 30 сек. - от 2000 руб.
Хронометраж 1 мин. — от 2500 руб.
Хронометраж 1.5 мин. — от 3000 руб.
НДС не облагается.

Адрес: Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя, д. 3
тел. 8 (8112) 201-777, e-mail: navigator@sterhmedia.ru

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Что продавали псковичам на ярмарке «ART-ель»Мастера новогодней ярмарки «ART-ель»Дети разрисовали стены псковской школыИтоговый конгресс «Ты – предприниматель»
Весь фото архив

Видео

«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 27 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 3 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50