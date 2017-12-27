Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио для двоих»
Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» (с 106.7 FM) на выборах Президента Российской федерации 18 марта 2018 г.
Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов, оказываемых зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Изготовление и размещение ООО «Медиа XXI» агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» («РАДИО для ДВОИХ» 106.7 FM) свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ 60 -00145 от 29 января 2013 г.
Стоимость 1 (одной) секунды трансляции:
|
Круглосуточно
|
20 рублей
Круглосуточное вещание. Репертуар ориентирован на взрослую, деловую, аудиторию.
Состоит из лучших западных и отечественных музыкальных произведений выпусков новостей. Прогноза погоды.
Стоимость изготовления предвыборных аудиоматериалов:
Хронометраж 30 сек. - от 2000 руб.
Хронометраж 1 мин. — от 2500 руб.
Хронометраж 1.5 мин. — от 3000 руб.
НДС не облагается.
Адрес: Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя, д. 3
тел. 8 (8112) 201-777, e-mail: navigator@sterhmedia.ru
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