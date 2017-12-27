Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Авторадио»

Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио Плесков» («АВТОРАДИО») г. Псков 106.3 FM на выборах Президента Российской федерации 18 марта 2018 г.

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов, оказываемых зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.



Изготовление и размещение ООО «ЛАНС» агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио Плесков» («АВТОРАДИО») г. Псков 106.3 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 60-00147 от 07 февраля 2013 г.



Стоимость 1 (одной) секунды трансляции:

Круглосуточно 20 рублей

Круглосуточное вещание. Репертуар ориентирован на взрослую, деловую, аудиторию.

Состоит из лучших западных и отечественных музыкальных произведений, выпусков новостей. Прогноза погоды.

Стоимость изготовления предвыборных аудиоматериалов:

Хронометраж 30 сек. - от 2000 руб.

Хронометраж 1 мин. - от 2500 руб.

Хронометраж 1.5 мин. - от 3000 руб.

*НДС не облагается.



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