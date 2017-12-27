Перчатки чемпиона нашли победителя
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом многократного чемпиона мира тайбоксера Артема Левина тренеру детско-юношеской спортшколы «Гармония», руководителю спортклуба тхэквондо «Тайфун» Алине Смирновой. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
13 декабря Артем Левин по приглашению Михаила Ведерникова провел в Пскове мастер-класс в спорткомплексе «Олимп». Встреча с псковскими спортсменами стала одной из самых многочисленных за последнее время.
После мастер-класса Артем Левин объявил о конкурсе: желающие получить перчатки с автографом чемпиона должны были сделать фото с Артёмом Левиным, загрузить его в Instagram с хэштегами: #псковпроспорт, #михаилведерников, #левинвпскове, #команда2018. Победил автор фото, набравшего максимальное количество лайков.
«Награда нашла своего героя. С большим удовольствием вручил памятный трофей», - отметил Михаил Ведерников в своем аккаунте в Инстаграм под фото с вручения перчаток. «Алина - многократный победитель и призер российских и международных соревнований, тренер двухкратного призера первенства мира и Европы по тхэквондо. Последние три года она никому не уступает звание «Лучший тренер города Пскова» и в конкурсе «лайков» тоже вышла победительницей», - также написал он.
Специальный подарок Артем Левин передал одной из самых юных участниц мастер-класса – 6-летней Кире Ивановой, которая «покорила всех неуёмной энергией и волей к победе».
Про приход в клуб «Тайфун» Михаила Ведерникова также написала и сама Алина Смирнова.
«Сегодня наш клуб посетил врио Губернатора Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Поводом столь неожиданного визита послужила моя побела в конкурсе Артема Левина, который приезжал в Псков с мастер-классом по тайскому боксу. Михаил Юрьевич лично поздравил, вручил перчатки с подписью чемпиона и пожелал побед и успехов в работе!» - написала она.
«Было очень приятно принимать у себя таких высокопоставленных гостей, которые интересуются развитием детского спорта в нашем городе и принимают в нем непосредственное участие! Спасибо!» - отметила Алина Смирнова.
Комментарии
Ведерникова спортсмены быстро своим стали считать!
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Перчатки чемпиона нашли победителя26.12, 21:40
- Спасатели просят псковичей не пускать детей на лед24.12, 15:50
- Расписание автобусов в Пскове изменится в новогодние праздники24.12, 12:08
- Больше года продолжается поиск пропавшего без вести Сергея Фёдорова24.12, 11:10
- Михаил Ведерников о поддержке самовыдвижения Владимира Путина «Единой Россией»: Абсолютно закономерное решение24.12, 10:02
- Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода23.12, 11:34
- В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы23.12, 11:12
- В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта23.12, 10:40
- Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина23.12, 10:24
- Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»23.12, 08:00
- В субботу в Псковской области ожидается снег и гололедица23.12, 00:24
- Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное22.12, 15:43
- Новогодняя «АРТ-ель» в Пскове откроется уже завтра22.12, 15:28
- Юлия Чулкова: Через свои работы стараюсь передать свое восприятие окружающего21.12, 18:13
- Полная праздничная программа Пскова на Новый год21.12, 16:33
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем21.12, 15:06
- Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь21.12, 10:00
- Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда21.12, 09:40
- Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость21.12, 09:33
- Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим21.12, 09:00
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов