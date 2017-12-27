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Перчатки чемпиона нашли победителя

26 Декабря 2017 - 21:40
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Михаил Ведерников передал именные перчатки Артема Левина победителю Инстаграм-конкурса

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил перчатки с автографом многократного чемпиона мира тайбоксера Артема Левина тренеру детско-юношеской спортшколы «Гармония», руководителю спортклуба тхэквондо «Тайфун» Алине Смирновой. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

13 декабря Артем Левин по приглашению Михаила Ведерникова провел в Пскове мастер-класс в спорткомплексе «Олимп». Встреча с псковскими спортсменами стала одной из самых многочисленных за последнее время.

После мастер-класса Артем Левин объявил о конкурсе: желающие получить перчатки с автографом чемпиона должны были сделать фото с Артёмом Левиным, загрузить его в Instagram с хэштегами: #псковпроспорт, #михаилведерников, #левинвпскове, #команда2018. Победил автор фото, набравшего максимальное количество лайков.

«Награда нашла своего героя. С большим удовольствием вручил памятный трофей», - отметил Михаил Ведерников в своем аккаунте в Инстаграм под фото с вручения перчаток. «Алина - многократный победитель и призер российских и международных соревнований, тренер двухкратного призера первенства мира и Европы по тхэквондо. Последние три года она никому не уступает звание «Лучший тренер города Пскова» и в конкурсе «лайков» тоже вышла победительницей», - также написал он.

Специальный подарок Артем Левин передал одной из самых юных участниц мастер-класса – 6-летней Кире Ивановой, которая «покорила всех неуёмной энергией и волей к победе». 

Про приход в клуб «Тайфун» Михаила Ведерникова также написала и сама Алина Смирнова.

«Сегодня наш клуб посетил врио Губернатора Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Поводом столь неожиданного визита послужила моя побела в конкурсе Артема Левина, который приезжал в Псков с мастер-классом по тайскому боксу. Михаил Юрьевич лично поздравил, вручил перчатки с подписью чемпиона и пожелал побед и успехов в работе!» - написала она.

«Было очень приятно принимать у себя таких высокопоставленных гостей, которые интересуются развитием детского спорта в нашем городе и принимают в нем непосредственное участие! Спасибо!» - отметила Алина Смирнова.

Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
26 Декабря 2017 - 21:42
Круто!
Ведерникова спортсмены быстро своим стали считать!
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