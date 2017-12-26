Юлия Чулкова: Через свои работы стараюсь передать свое восприятие окружающего
Уникальные куклы, игрушки ручной работы, декоративные вещи для интерьера, которые дарят улыбки и тепло каждому, кто возьмет их в свои руки - основное направление мастера Юлии Чулковой.
- Моя дружба с творчеством началась довольно давно. Думаю, интерес к нему никогда меня не покидал, даже в самые ранние годы, - признается мастер.
По ее словам, количество освоенных умений, материалов относительно велико, но она и дальше намерена пробовать, не останавливаясь на достигнутом. Мастер планирует учиться, развиваться во всех направлениях и продолжать участвовать в международных выставках.
Особенностями авторского стиля Юлии Чулковой являются использование натуральных материалов, безопасность, экологичность и качество исполнения.
- Через свои работы я стараюсь передать эстетику, своё видение и восприятие окружающего. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю, от невероятных эмоций зрителей и покупателей, - отмечает она.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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