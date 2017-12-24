Спасатели просят псковичей не пускать детей на лед

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям: побеседуйте со своими детьми, расскажите о недопустимости выхода на лед.



Постарайтесь объяснить ребёнку, насколько опасно проверять прочность льда, ударяя по нему ногами. Расскажите и вспомните сами о том, что особенно опасным является лёд, который покрыт толстым слоем снега: в таких местах вода замерзает намного медленнее. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки: при наступлении на эти места ногой лёд может сразу же треснуть. Соблюдая общепринятые правила поведения на водных объектах, вы сможете обезопасить себя и вашего ребёнка от серьезных опасностей.



Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.