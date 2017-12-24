Расписание автобусов в Пскове изменится в новогодние праздники

Стал известен режим работы ГППО «Псковпассажиравтотранс» в период с 27 декабря 2017 года по 15 января 2018 года.



I. Движение общественного транспорта по городу Пскову будет осуществляться:

1) 31.12.2017 г. по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов:

№1: от Снятной Горы 22.06

от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)

от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2 : от Рокоссовского-22.02

от Вокзала-22.38 (до Коммунальной)

№3 : от Рокоссовского-21.59

от Инженерной-22.28

№4 : от Рокоссовского-21.39

от Учхоза-22.20

№6: от Рокоссовского-21.46

от Черёхи-22.34

№7: от Неёлова-22.56 (до Рокоссовского)

от Ваулина-22.17

№8: от пл.Ленина-22.04

от Корытова-22.25

№9: от Вокзала-20.47

от Подборовья-21.28

№11: от Вокзала-22.44 (до ДКП)

от Вокзала-22.26 (до Звёздной)

от Архива-22.13

№12: от Вокзала-21.45

от Псковкирпича-22.18

№14: от Рокоссовского-21.52

от Пчеловода-22.29

№15: от Вокзала-20.20

от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17: от Рокоссовского-22.05

от Вокзала-22.41 (до Коммунальной)

№112: от Полит.колледжа-21.28

от Родины-22.10

№118: от Рокоссовского-22.33 (до Северной)

от Пискович-21.48

от Рокоссовского-21.01( до Пискович ), 20.18 (до д. Муровицы)

от д. Муровицы-21.12

2) 01.01.2018 г. Движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов):

Маршрут №1: от Снятной Горы-6.01

от Вокзала-6.36

№2: от Торгового дома-5.58

от Рокоссовского -6.11

от Вокзала-6.47

№3: от Рокоссовского-8.00

от Инженерной- 8.29

№4: от Рокоссовского-6.10

от Учхоза-6.51

№6: от Рокоссовского-5.53

от Черёхи-6.41

№7а: от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)

от Ваулино-11.03

от Тямши-11.55

от Неёлово-12.07

№8: от Октября-7.42

от Корытова-8.10

№8а: от Вокзала-13.21

от Б.Гоголей-14.08

№9: от Вокзала-10.05

от Б.Мха-10.36

№11: от Архива- 6.37

от Вокзала-7.07

№12: от Вокзала-7.41

от Псковкирпича-8.12

№14: от Рокоссовского-6.21

от Пчеловода-6.58

№15: от Октября-6.40

от Тямши-7.20

№17: от Западной- 6.33

от Рокоссовского-6.45

от Вокзала-7.21

№19: от Октября-10.48

от Цементного склада-11.10

№22: от Политех. колледжа – 8.12

от Архива – 8.43

№112: от Политех. колледжа – 7.51

от Родины – 8.33

№118: от пл.Ленина – 7.54

от Пискович – 8.20

от д.Муровицы – 13.34

от Рокоссовского – 9.07

Маршруты №№ 25, 30, 161- отменены.

3) Движение общественного транспорта по г. Пскову с 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г. будет осуществляться по расписанию субботнего дня.

4) 09.01.2018 г. - по расписанию рабочего дня.

Садоводческие товарищества

30.12.2017 г. и 06.01.2018 г. - движение автобусов организовано по действующим расписаниям.

II. Движение общественного транспорта по пригородным маршрутам будет осуществляться:

1) По Палкинскому району

С 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. включительно по маршруту № 317А «Дуловка – Палкино» действуют расписания каникулярных дней (04.01, 05.01, 08.01.2018 г.);

01.01; 02.01; 03.01 и 07.01.2018 г. – закрыт.

На маршрутах № 145 «Палкино-Качаново», № 145а «Палкино-Родовое- Качаново» с 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. включительно действуют расписания каникулярных дней, движение автобусов по маршрутам будет организовано: 30.12; 31.12; 02.01; 3,01; 05.01; 06.01; 08.01.2018 г.

М-т № 108 а «Псков – Вернявино» с 29.12.2017 г. по 08.01.2018 г. включительно закрыт.

М-т автобуса № 124 «Палкино – Гоглово» с 29.12.2017 г.по 08.01.2018 г. – закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино –Псков ч/з Бобъяково» организовано 30.12; 31.12; 03.01; 06.01.2018 г. по действующему расписанию дня недели; 08.01.2018 г. по воскресенью.

Движение автобуса по маршруту № 107 « Псков – Палкино « (экспресс) - 01.01.2018 г. осуществляться не будет. С 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г. движение будет организовано по расписаниям выходного дня.

2) По Псковскому району

С 27.12.2017 г. по 09.2018 г. включительно действуют расписания каникулярных дней на маршрутах №№ 213/214 «Псков – Гверздонь – Верхолино (Середка) - Псков»;

С 28.12.2017 г. по 09.01.2018 г. включительно закрыто движение на маршрутах

№№ 218 «Псков -Карамышево» ; 245а «Псков-Лесные поляны»; 219 а «Псков Карамышево ч/з Крякушу».

С 29.12.2017 г. по 11.01.2018 г. включительно закрыто движение по маршрутам:

№№ 106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи»; 200 «Псков–Соловьи- Лентьево».

Движение по м-ту № 122 «Псков-Шахницы» будет осуществляться без заезда в Тямшу.

С 02.01.2018 г. по 15.01.2018 г. включительно автобус по м-ту № 104 «Псков-Красные пруды» работает по расписанию каникулярных дней.

29.12 2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

30.12.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни)

31.12.2017 г. движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

3) 01.01.2017 г. – закрыто движение по всем маршрутам, за исключением:

№106 « Вокзал-Рябово» 13.50, 18.30.

№101 «Автовокзал-Торошино» 15.10; 18.30.

№117/108 «Автовокзал-Стремутка» 14.40; 16.40;

№107 «Автовокзал-Палкино» 14.20; 18.20.

№115 «Автовокзал-Корлы» 14.15; 17.30.

№109 «Автовокзал-Середка» 12.20; 15.20;

№207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» - 9.35;13,35;17,30

4) С 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам:

№№ 101 «Автовокзал-Торошино»

109 «Автовокзал-Середка»

113 «Пл.Ленина-Ершово» (7.15 от пл. Ленина)

142 «Рокоссоского-Б. Толба»

115 «Автовокзал-Корлы»

121 «Рокоссовского-Замошье-Торошино»»

122 «Автовокзал-Шахницы»

126 «Автовокзал-Старый Изборск-Печоры»

130 «Автовокзал-Крупп»

108/117 «Автовокзал-Стремутка-Красино» (рейс на 20.40 от АВ-закрыт)

129 «Автовокзал-Кривск» - закрыт

5) С 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г. расписание рейсов по м-ту №207 «Псков-Печоры ч/з Старый Изборск» (экспресс) будет организовано по действующим дням недели.

6) С 02.01.2018 г. по 06.01.2018 г.- движение автобусов по м-ту №106 «Вокзал-Рябово» будет осуществляется по расписанию субботы;07.01.2018 г., 08.01.2018 г. – по расписанию воскресенья.

7) С 02.01.2018 г. по 08.01.2018 г. - движение автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели (каникулярные дни) по маршрутам:

№№ 114 «Рокоссовского-Большая Дуга»

113 «Рокоссовского-Ершово» (10.35-раб.дни; 10.25-вых.дни)

107 «Автовокзал-Палкино»

245 «Псков - Мелетово» (07.01.2018 г. по суб.; 08.01.2018 г. по вс.)

127 «Рокоссовского– Елизарово»

221«Псков-Осиновичи»

221А «Осиновичи-Пищевицы-Ладыгино-Осиновичи»

8) Движение автобусов по маршрутам №318/318а «Псков – Серёдка - Балсово» будет осуществляться – 03.01; 05.01; 08.01; 2018 г. по действующим расписаниям дней недели.

По маршруту № 105 «Псков-Назимово-Хрячова гора» движение автобуса будет осуществляться: 04.01.2018 г.; 06.01.2018 г. по действующим расписаниям дней недели;

08.01.2017 г. по воскресенью.

III. Движение автобусов на междугородных международных маршрутах будет осуществляться:

30.12.2018 г. - движение автобусов организовано по расписаниям субботы

31.12.2018 г. - движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья. Отменён рейс автобуса по маршруту № 505 « Псков – Великие Луки» отправлением автовокзала 16.30 (с 19.12.2018 г. вместо 18.00)

Рейс на 11.30 по м-ту № 505 «Псков-Великие Луки» организован с пересадкой пассажиров на АС «Новоржев» по согласованию с ГП ПО «Славяне» рейсом на 11.55 из Великих Лук.

Закрыты рейсы международных маршрутов №№ 502 «Псков-Витебск» на 13.20 из Пскова и 989 «Псков-Таллин» на 8.20 из Пскова.

01.01.2017 г. - движение автобусов организовано только по маршрутам:

508 «Псков – В. Новгород» - 9.25

944 «Псков - С.Петербург ч/з Сланцы» - 7.20

529 «Псков – Себеж» -9.50

504 «Псков – Великие Луки» - 8.20 (из Великих Лук-17.10)

Рейсом на 12.30 организовано дополнительное движение по м-ту № 556 «Псков-Пушкинские Горы» с продлением до Новоржева. Отправление из Новоржева – 17.47; из Пушкинских гор на Псков 18.20 остаётся прежним.

Со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – движение автобусов организовано по действующим расписаниям дней недели, в т.ч. по маршрутам № 989 «Псков-Таллин» и № 502 «Псков-Витебск».