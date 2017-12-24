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Михаил Ведерников о поддержке самовыдвижения Владимира Путина «Единой Россией»: Абсолютно закономерное решение

24 Декабря 2017 - 10:02
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Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников считает решение  17-го  съезда партии «Единая Россия» о поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах Президента Российской Федерации абсолютно закономерным. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Владимир Владимирович идет как всенародный кандидат, но он стоял у истоков основания этой партии и всегда опирался на «Единую Россию», а партия всегда занималась реализацией программ, выполняла все поручения Президента, поэтому единогласная поддержка на съезде — это абсолютно закономерное решение», — сказал Михаил Ведерников в перерыве пленарного заседания съезда.

Он также отметил, что поддерживает взятый Президентом России Владимиром Путиным курс на перемены. «Нужно брать тот позитивный опыт, который есть, развивать его и всегда отвечать требованиям времени», — добавил врио губернатора.

Напомним, в Москве в рамках второго дня  17-го  съезда «Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборы Президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. «Мы окажем Вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку. И сейчас. И в будущем!», — пообещал председатель партии Дмитрий Медведев, обращаясь к Владимиру Путину, который принял участие в работе съезда.
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