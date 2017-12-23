Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили пешехода
23 Декабря 2017 - 11:34Главная → Хроника дня
Водитель с места происшествия скрылся
В Пскове устанавливаются очевидцы наезда на пешехода. Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, 15 декабря в 19 часов 45 минут в областном центре на Рижском проспекте у дома № 58 неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на молодого человека, 1993 года рождения, который двигался по дворовой территории. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход доставлен в городскую больницу.
Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.
Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.
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