В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортивные залы

Затраты бюджета а эти цели составят 21 млн рублей

В 2018 году в 16 сельских образовательных учреждениях региона будут отремонтированы спортивные залы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на начальника государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.



- В текущем году в сельских школах было отремонтировано 14 спортивных залов, и в следующем году эта работа продолжится. На эти цели будет направлено почти 21 млн рублей, - отметил Александр Седунов.



Кроме того, в Псковской области в этом году была открыта новая школа на 1350 мест в дер. Борисовичи Псковского района, завершается строительство школьного здания в Великих Луках на 825 мест и в следующем году начнутся строительные работы нового корпуса дновской школы на 500 учеников.

