В воскресенье улицу К. Маркса в Пскове откроют для транспорта

Движение на этом участке было временно ограничено в связи с проведением работ по реконструкции

Движение автотранспорта по улице К. Маркса в Пскове планируется восстановить 24 декабря. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, за две недели подрядчик провел работы по замене участков сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и сети теплоснабжения. В ближайшее время подрядная организация обязалась засыпать траншеи с обновленными коммуникациями и уплотнить грунт, после чего движение автотранспорта будет восстановлено.



Напомним, что движение транспортных средств по данной улице на участке от ул. Кузнецкой до ул. Свердлова было временно ограничено с 9 декабря в связи с проведением работ по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон.

