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Псковичи спешат на двухдневную новогоднюю ярмарку «АРТ-ель»

23 Декабря 2017 - 08:00
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Ярмарка подарков ручной работы будет работать два дня – 23 и 24 декабря
Сегодня, 23 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) открывается новогодняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Вход свободный. Ярмарка будет работать 23 и 24 декабря с 12:00 до 18:00.

Мастера приготовили для псковичей множество hand made вещиц: открытки с акварельными рисунками, брошки-кобошоны, магниты, деревянные игрушки и предметы интерьера, вязаные игрушки, бусы, шарфы, шапки и картины из шерсти в технике «теплая акварель», текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа, сувениры из цветного стекла, авторские сумки и кошельки, косметику ручной работы.

Также на ярмарке будет возможность приобрести Иван-чай, домашнюю фруктово-ягодную пастилу ручной работы, имбирные пряники и сладкий миндаль, медовые коврижки и шоколадные конфеты.
Вместе с руководителем свадебной студии «Облака» Ольгой Плигановой организаторы готовят для псковичей фотозону — место, где абсолютно бесплатно можно запечатлеть себя, своих друзей и близких в праздничной атмосфере.

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
 
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