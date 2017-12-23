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Ольга Гусева: Простыми красками нарисовать близкое и родное

22 Декабря 2017 - 15:43
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Расписные авторские матрешки, неваляшки и новогодние украшения ждут псковичей на новогодней ярмарке «ART-ель»

Ольга Гусева художественной росписью начала заниматься 8 лет назад.


- Это занятие мне очень и очень понравилось, хотя в первый год все получалось с трудом, - рассказала «Псковской правде» мастер. - Постепенно я убеждалась, что людям нравятся мои пусть и не очень профессионально расписанные матрешки, что они приносят людям положительные эмоции, что люди чувствуют их и радуются им - это меня поддерживало.


Постепенно пришел опыт, и, как говорят опытные мастера, «набилась рука и появилась четкость линий» и неуловимое желание сделать роспись основным видом своей деятельности.

- Так стали появляться матрешки и неваляшки с любимым городом Псковом и сюжетами из его жизни, - вспомнила рукодельница. - А потом и сами жители города на портретных матрешках. Вот уже пять лет это мой основной вид деятельности.


В росписи мастер придерживается традиционных способов работы с матрешками и другими изделиями народного промысла, но при этом использует свои авторские приемы и наработки.

За пять лет Ольга Гусева опробовала аэрографию, роспись стен, обучала помощников, работала с оптовиками и зарубежными и российскими коллекционерами.


- Но самое главное и любимое остается одно: это то, что на простом маленьком теплом кусочке дерева, можно с помощью простых красок и кистей, нарисовать любимый для человека храм, вид любимого города и, что-то ему близкое и очень родное.

Начинающим хендмейдерам Ольга Гусева советует любить сам творческий процесс, понять, что главное для тебя в жизни и воплощать это в творчестве.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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