Полная праздничная программа Пскова на Новый год
По 30 декабря
«Между нами тает лёд, потому что новый год» - новогоднее танцевальное представление для учащихся среднего звена (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40)
По 28 декабря
Новогодние дискотеки для старшеклассников по коллективным заявкам (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34. Справки по тел. 73-70-73).
По 3 января
«Приглашаем Детвору в Новогоднее АУ» - новогоднее интерактивное развлекательное представление для самых маленьких (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24).
22 декабря
16:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
18.00 «Новогодний переполох» - праздничный концерт с поздравлением Деда Мороза и Снегурочки с участием лучших учащихся МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского (Концертный зал МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского, ул. Красноармейская, 21).
По 25 декабря
«Ледяной поединок» - новогодние утренники для младших школьников (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34. Справки по тел. 73-70-73).
По 30 декабря
«Чудеса, да и только, у Новогодней ЕЛКИ» - музыкальная сказка (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).
23 декабря
С 12:00 до 18:00 Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» (Спортивно-развлекательный парк «ПРОСТОРИЯ», Иркутский пер. д.2). Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
По 30 декабря
11:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей
14:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5).
23, 24, 30 декабря
«Лунтик водит хоровод! Ждет друзей на Новый год!» - Новогоднее интерактивное - развлекательное представление для самых маленьких (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).
24 декабря
12:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
С 12:00 до 18:00 Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» (Спортивно-развлекательный парк «ПРОСТОРИЯ», Иркутский пер. д.2).
13:00 «Новый год шагает по планете» - новогодняя программа для детей 6-9 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
24 декабря
16:00 «Новогодний карнавал» - Яркая новогодняя программа с зажигательными танцевальными номерами и песнями. Конкурсные и игровые программы для всех гостей праздника. Главные герои праздничной программы - Дед Мороз и Снегурочка (Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», центральный атриум).
25 декабря
11:00 «Дед Мороз в гостях у Санта-Клауса» - познавательно-развлекательный час (Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87а)
С 25 по 27 декабря
16:00 «Праздник чудес и волшебства» - новогодний бал для детей согласно коллективным заявкам (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).
С 25 по 28 декабря
13:00 «Праздник Елки и зимы» - познавательный час для детей и взрослых (Библиотека семейного чтения, ул. Алёхина, 20).
С 25 по 29 декабря
В часы работы библиотек: «Сказка под Елкой» - Рождественские чтения (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, работающие с детьми).
27 декабря
10:30 «Сказки Деда Мороза» - новогоднее путешествие (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).
14:30 «Новый год в Простоквашино» - новогодний спектакль с участием учащихся средней общеобразовательной школы №16 (Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15).
28 декабря
12:00 Открытие новогодней ярмарки
Ярмарка работает с 28 по 30 декабря 2017 года с 08.00 до 20.00,
31 декабря 2017 года с 08.00 до 16.00 (ул. Пушкина).
28 декабря
11:00 «Дерево детских желаний». Итоговое мероприятие благотворительной акции Красного креста (Торговый комплекс «ПИК 60»).
30 декабря
«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)
12:00 «Встреча с дедушкой» - дедушка Мороз спешит поздравить всех, кто готов рассказать стишок или спеть песенку. Самые активные получат специальные подарки и призы. Спешите увидеться с настоящим сказочным персонажем! (Торговый центр «ПИК 60»).
15:00 «Оливье шоу» - семейная интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе - танцевальные номера, зажигательные песни, конкурсы и призы! (Торговый комплекс «ПИК 60»).
21:00 - 3:00 «Зажигаем на танцполе» - новогодняя вечеринка (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34).
1 января
01.00 «С Новым годом, псковичи!» - праздничная новогодняя концертная программа
03.00 Новогодний фейерверк (Октябрьская площадь).
2 января
«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)
С 2 по 5 января
11:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей
14:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова,5).
«Чудеса, да и только, у Новогодней ЕЛКИ» - музыкальная сказка (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).
2, 4, 6 января
Аквапарк «Акваполис»
С 12.00
АКВА шоу «Все включено - 2». Взрослых и детей ждут веселые конкурсы и хороводы в воде, танцевальная программа от AQUA DJ, аквагимнастика, специальная детская программа, специальные программы по уходу за телом, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, розыгрыш подарков среди всех гостей аквапарка и яркое вечернее шоу. Это будет настоящая акваёлка для детей и взрослых! Зачем ехать за 1000 километров, чтобы получить «Все включено», когда можно отправиться в акварпарк «Акваполис» и отдохнуть на 100%!
3 января
11:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
12:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
13:00 «Таинственные гости Ориона» - новогодняя сказка для детей 6-9 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)
С 3 по 5 января
«Лунтик водит хоровод! Ждет друзей на Новый год!» - Новогоднее интерактивное - развлекательное представление для самых маленьких (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).
В часы работы библиотек:
«Сказка под Елкой» - Рождественские чтения (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, работающие с детьми).
4 января
12:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
13:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).
5 января
17:00 «В новый год на Огонёк!» - эстрадное оркестровое шоу, с участием военного оркестра псковского гарнизона (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).
6 января
11:00 «Библейские сказания» - спектакль для семейного просмотра по произведениям С. Черного в исполнении открытого студенческого театра «АХТЕАТР» ПГУ (руководитель Т. Комиссаровская) (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).
17:00 «Рождественский разгуляй» - праздничный вечер для людей элегантного возраста (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34)
7 января
11:00 «Библейские сказания» - спектакль для семейного просмотра по произведениям С. Черного в исполнении открытого студенческого театра «АХТЕАТР» ПГУ (руководитель Т. Комиссаровская) (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1)
16:00 «Новогодняя Радость» - концертная программа с участием детского хореографического ансамбля «Радость» (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1)
17:00 «Под Рождественской звездой» - праздничная программа (Детский парк).
8 января
12:00 Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма А.Невского - детский спектакль и концерт, хоровод и игры вокруг ёлки с Дедом Морозом (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5).
12:00 Концертная программа, посвященная Рождеству и Старому новому году с участием учащихся и педагогов МБУ ДО «ДМШ №5» (Концертный зал МБУ ДО «ДМШ №5», ул. Коммунальная, 48).
13 января
12:00 Театрализованное представление на Рождественские сюжеты с участием учащихся хорового отделения МБУ ДО «ДМШ №4» (Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 26).
14 января
13:00 «Снежная Королева» - сказка-балет образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Л. Изотовой (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).
19 января (Крещение)
18:30 «Снежная, нежная сказка» - посвящение в танцоры народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры»» (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова,5).
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