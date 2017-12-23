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Полная праздничная программа Пскова на Новый год

21 Декабря 2017 - 16:33
Главная → Хроника дня

По 30 декабря

«Между нами тает лёд, потому что новый год» - новогоднее танцевальное представление для учащихся среднего звена (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40)

По 28 декабря

Новогодние дискотеки для старшеклассников по коллективным заявкам (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34. Справки по тел. 73-70-73).

По 3 января

«Приглашаем Детвору в Новогоднее АУ» - новогоднее интерактивное развлекательное представление для самых маленьких (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24).

22 декабря

16:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

18.00 «Новогодний переполох» - праздничный концерт с поздравлением Деда Мороза  и Снегурочки с участием лучших учащихся МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского (Концертный зал МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского, ул. Красноармейская, 21).

По 25 декабря

«Ледяной поединок» - новогодние утренники для младших школьников (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34. Справки по тел. 73-70-73).

По 30 декабря

«Чудеса, да и только, у Новогодней ЕЛКИ» - музыкальная сказка (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).

23 декабря

С 12:00 до 18:00 Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» (Спортивно-развлекательный парк «ПРОСТОРИЯ», Иркутский пер. д.2). Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

По 30 декабря

11:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей

14:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5).

23, 24, 30 декабря

«Лунтик водит хоровод! Ждет друзей на Новый год!»  - Новогоднее интерактивное - развлекательное представление для самых маленьких (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).

24 декабря

12:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

С 12:00 до 18:00 Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» (Спортивно-развлекательный парк «ПРОСТОРИЯ», Иркутский пер. д.2).

13:00 «Новый год шагает по планете» - новогодняя программа для детей 6-9 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

24 декабря

16:00 «Новогодний карнавал» - Яркая новогодняя программа с зажигательными танцевальными номерами и песнями. Конкурсные и игровые программы для всех гостей праздника.  Главные герои праздничной программы - Дед Мороз и Снегурочка (Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», центральный атриум).

25 декабря

11:00 «Дед Мороз в гостях у Санта-Клауса» - познавательно-развлекательный час (Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87а)

С 25 по 27 декабря

16:00 «Праздник чудес и волшебства» - новогодний бал для детей согласно коллективным заявкам (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).

С 25 по 28 декабря

13:00 «Праздник Елки и зимы» - познавательный час для детей и взрослых (Библиотека семейного чтения, ул. Алёхина, 20).

С 25 по 29 декабря

В часы работы библиотек: «Сказка под Елкой» - Рождественские чтения (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, работающие с детьми).

27 декабря

10:30 «Сказки Деда Мороза» - новогоднее путешествие (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).

14:30 «Новый год в Простоквашино» - новогодний спектакль с участием учащихся средней общеобразовательной школы №16 (Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15).

28 декабря

12:00 Открытие новогодней ярмарки

Ярмарка работает с 28 по 30 декабря 2017 года с 08.00 до 20.00,

31 декабря 2017 года с 08.00 до 16.00 (ул. Пушкина).

28 декабря

11:00 «Дерево детских желаний». Итоговое мероприятие благотворительной акции Красного креста (Торговый комплекс «ПИК 60»).

30 декабря

«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)

12:00 «Встреча с дедушкой» - дедушка Мороз спешит поздравить всех, кто готов рассказать стишок или спеть песенку. Самые активные получат специальные подарки и призы. Спешите увидеться с настоящим сказочным персонажем! (Торговый центр «ПИК 60»).

15:00 «Оливье шоу» - семейная интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. В программе - танцевальные номера, зажигательные песни, конкурсы и призы! (Торговый комплекс «ПИК 60»).

21:00 - 3:00 «Зажигаем на танцполе» - новогодняя вечеринка (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34).

1 января

01.00 «С Новым годом, псковичи!» - праздничная новогодняя концертная программа

03.00 Новогодний  фейерверк (Октябрьская площадь).

2 января

«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)

С 2 по 5 января

11:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей

14:00 «Зеркало Снежной королевы» - интерактивное шоу для детей (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова,5).

«Чудеса, да и только, у Новогодней ЕЛКИ» - музыкальная сказка (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).

2, 4, 6 января

Аквапарк «Акваполис»

С 12.00

АКВА шоу «Все включено - 2». Взрослых и детей ждут веселые конкурсы и хороводы в воде, танцевальная программа от AQUA DJ, аквагимнастика, специальная детская программа, специальные программы по уходу за телом, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, розыгрыш подарков среди всех гостей аквапарка и яркое вечернее шоу. Это будет настоящая акваёлка для детей и взрослых! Зачем ехать за 1000 километров, чтобы получить «Все включено», когда можно отправиться в акварпарк «Акваполис» и отдохнуть на 100%!

3 января

11:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

12:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

13:00 «Таинственные гости Ориона» - новогодняя сказка для детей 6-9 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

«Пропал Новый Год» - новогоднее интерактивное развлекательное представление (Филиал ГКЦ, Рижский пр-т, 64. Справки по тел. 66-39-52, 56-87-24)

С 3 по 5 января

«Лунтик водит хоровод! Ждет друзей на Новый год!»  - Новогоднее интерактивное - развлекательное представление для самых маленьких (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1. Справки по тел. 66-39-52, 66-26-40).

В часы работы библиотек:

«Сказка под Елкой» - Рождественские чтения (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, работающие с детьми).

4 января

12:00 «В поисках волшебной звезды» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

13:00 «Приключения в Лапландии» - новогодняя программа для детей 5-8 лет (МБУ «Планетарий», ул. Советская, д. 64А).

5 января

17:00 «В новый год на Огонёк!» - эстрадное оркестровое шоу, с участием военного оркестра псковского гарнизона (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).

6 января

11:00 «Библейские сказания» - спектакль для семейного просмотра по произведениям С. Черного в исполнении открытого студенческого театра «АХТЕАТР» ПГУ (руководитель Т. Комиссаровская) (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).

17:00 «Рождественский разгуляй» - праздничный вечер для людей элегантного возраста (Парк культуры, Октябрьский проспект, 34)

7 января

11:00 «Библейские сказания» - спектакль для семейного просмотра по произведениям С. Черного в исполнении открытого студенческого театра «АХТЕАТР» ПГУ (руководитель Т. Комиссаровская) (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1)

16:00 «Новогодняя Радость» - концертная программа с участием детского хореографического ансамбля «Радость» (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1)

17:00 «Под Рождественской звездой» - праздничная программа (Детский парк).

8 января

12:00 Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма А.Невского - детский спектакль и концерт, хоровод и игры вокруг ёлки с Дедом Морозом (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5).

12:00 Концертная программа, посвященная Рождеству и Старому новому году с участием учащихся и педагогов МБУ ДО «ДМШ №5» (Концертный зал МБУ ДО «ДМШ №5», ул. Коммунальная, 48).

13 января

12:00 Театрализованное представление на Рождественские сюжеты с участием учащихся хорового отделения МБУ ДО «ДМШ №4» (Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 26).

14 января

13:00 «Снежная Королева» - сказка-балет образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Л. Изотовой (МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1).

19 января (Крещение)

18:30 «Снежная, нежная сказка» - посвящение в танцоры народного самодеятельного коллектива «Театра танца «Русские узоры»» (МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова,5).

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