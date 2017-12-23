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Михаил Ведерников поздравил Николая Мишукова с 85-летним юбилеем

21 Декабря 2017 - 15:06
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Творческий вечер Почетного гражданина города Пскова Николая Мишукова, посвященный 85-летнему юбилею композитора, состоялся в Псковской областной филармонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравить автора гимна Пскова, преподавателя и руководителя народного хора пришли руководители города и региона, ученики, коллеги и почитатели творчества Николая Мишукова.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Николая Мишукова за вклад в развитие культуры Псковской области: «Вы воспитали не одно поколение музыкантов, написали более 500 музыкальных произведений, которые знают и любят далеко за пределами Псковщины». Михаил Ведерников пожелал псковскому композитору здоровья, долголетия и дальнейших творческих успехов.

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что юбилейный вечер - это возможность соприкоснуться со светлым человеком и его богатой душой. Глава города назвал Николая Мишукова эталоном творческого и интеллигентного человека. Он также напомнил, что городская Дума каждую сессию начинает с гимна Пскова на музыку Николая Мишукова, чтобы принимать решения, как учил автор, с любовью к городу. Иван Цецерский вручил юбиляру приветственный адрес и памятный подарок, а супруге композитора Лилии Мишуковой - букет цветов.

Для гостей звучали композиции Николая Мишукова в исполнении автора и псковских музыкантов.
Комментарии: 2
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Комментарии

mtco
22 Декабря 2017 - 19:20
Hi there, we know a great, remarquable violinist Anita Mishoukova, is she related to him?I with she will play a concert in my country soon again.
Анонимный
22 Декабря 2017 - 19:26
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