Наталья Васильева: Точка к точке

Шкатулки, коробочки, украшенные точечной росписью, смогут приобрести псковичи на ярмарке новогодних подарков «ART-ель»

Что получится, если соединить мастерство и вдохновение? Конечно же, какая-нибудь красивая вещь. Это может быть предмет интерьера, украшение, посуда, одежда… да все что угодно! Точечная роспись, роспись по декупажу – техники ручной работы, которые любую из этих вещей превратят в уникальную.





Неудивительно, что эти техники становятся все популярнее, завоевывая своих поклонников. Хотя техника не нова: еще мастера древней Руси создавали чеканки, выбивая «точку к точке». В более позднее время роспись стали называть «капельной», потому что набирали краску в соломинку и «накапывали» на рисунок.





Современная точечная роспись соединяет в себе приемы графики, мозаики и витража. Рисунок вырастает из разноцветных точек разного размера и цвета. В такой технике можно не только создавать с нуля какую-то вещь, но и оживить или вернуть к жизни старую, надоевшую или немодную. Рамки для фото, коробочки, пеналы, тарелки и кружки, обложки для документов станут уникальными, если их раскрасить так, как это делает мастер Наталья Васильева.





- Интерес к росписи появился еще в детстве, - рассказала «Псковской правде» Наталья Васильева. – Меня привлекает и способ нанесения рисунка и возможности художественного выражения, которые дают крошечные точки. Любая вещь, расписанная вручную по оригинальному рисунку, будет индивидуальной.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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