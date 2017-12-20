|Псков
|-5 .. -7 °C
|Великие Луки
|-2 .. -4 °C
V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове
В пятницу, 22 декабря, в Пскове начне работу V форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области.
Организаторами Форума выступает fдминистрация Псковской области, Общественная палата региона и АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».
Форум социально ориентированных НКО Псковской области — это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.
В рамках форума запланированы тематические мероприятия по направлениям деятельности НКО.
В работе примут участие советник Фонда президентских грантов Владимир Татаринов, советник руководителя Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель федерального проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачева, директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина и заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгений Рахновский.
Для участия в форуме необходимо заполнить анкету участника форума и направить ее на электронный адрес: ts.chashchinova@obladmin.pskov.ru, контактная информация по тел. (8112) 299–731, (8112) 299–373.
Ознакомиться с проектом программы форума и анкетой участника форума можно здесь.
Напомним, первый форум социально ориентированных НКО Псковской области прошел в регионе в сентябре 2013 года. В нем приняли участие представители около 100 НКО региона.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП