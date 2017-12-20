20 Декабря 2017
Псков
-5 .. -7 °C
Великие Луки
-2 .. -4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове

19 Декабря 2017 - 19:56
Главная → Хроника дня

В пятницу, 22 декабря, в Пскове начне работу V форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области.

Организаторами Форума выступает fдминистрация Псковской области, Общественная палата региона и АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Форум социально ориентированных НКО Псковской области — это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.

В рамках форума запланированы тематические мероприятия по направлениям деятельности НКО.

В работе примут участие советник Фонда президентских грантов Владимир Татаринов, советник руководителя Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель федерального проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачева, директор Всероссийской школы личностного роста «Прогресс» Любовь Крысина и заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Для участия в форуме необходимо заполнить анкету участника форума и направить ее на электронный адрес: ts.chashchinova@obladmin.pskov.ru, контактная информация по тел. (8112) 299–731, (8112) 299–373.

Ознакомиться с проектом программы форума и анкетой участника форума можно здесь.

Напомним, первый форум социально ориентированных НКО Псковской области прошел в регионе в сентябре 2013 года. В нем приняли участие представители около 100 НКО региона.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»Дети разрисовали стены псковской школыШахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 13 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 20 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50