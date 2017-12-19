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«Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»

19 Декабря 2017 - 17:10
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Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»

22 декабря в 19:00 в конференц-зале ПсковГУ состоится второе заседание «Ленфильм-клуба». В содружестве с Молодёжным центром Союза кинематографистов Санкт-Петербурга приготовлена специальную программа «Короткий метр. Сделано в Петербурге». После просмотра пяти короткометражных фильмом, можно будет пообщаться с их режиссёрами и принять участие в дискуссии на тему «Кино малое и кино большое».

Мероприятие пройдёт в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино». Это международный праздник отмечается в самый короткий день в году – 21 декабря. Накануне программу покажут в «Ленфильм-клубе» Санкт-Петербурга и сразу привезут в Псков.

Напомним, что дискуссионно-образовательное пространство «Ленфильм-клуб» открылось в нашем городе 9 декабря по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина.
 

О фильмах:

«Бравист», режиссёр Эвелина Барсегян


Циник Андрей каждый вечер надевает смокинг и кричит «браво» в театрах: за деньги он может «завести» зал на любом спектакле. Андрей уверен – все врут. Пока не встречает самую искреннюю девушку в зале.

Фильм «Бравист» – участник и лауреат многочисленных кинофестивалей, в том числе финалист Манхэттенского фестиваля короткометражного кино, 42 международного фестиваля FILMETS, 45 Festival of Nations др. Участник лонг-листа номинантов на премию «Оскар» – 2017 в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

«Терпимость», режиссёр Антон Сухарев


Два молодых человека снимают квартиру. Один из них «веган», увлекающийся эзотерикой, второй любит пиво с шавермой и игру на гитаре в grindcore группе. Более разных по своему мировоззрению соседей трудно представить, поэтому неудивительно, что между ними начинается конфликт, перерастающий в настоящую войну…

Фестивальная премьера фильма «Терпимость» состоялась в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, по итогам которого фильм получил диплом студии Арт-Пикчерз. Также фильм отмечен наградами на кинофестивалях короткого метра в Самаре (диплом жюри «За профессионально рассказанный анекдот»), Белгороде (Лучший игровой фильм) и Краснодаре (Лучшая режиссура). Фильм продолжает участвовать в фестивалях.

«Слава Богу, я собака», режиссёр Екатерина Преснякова


Дворняга Лелик становится свидетелем ссоры своих молодых хозяев и пытается примирить их. Лелик – очень неординарный пес. Он разговаривает за кадром (а точнее, мыслит), да еще и с «пацанскими» интонациями, ведь его детство прошло на улице. Лелику небезразличны его хозяева, и он всеми силами старается помочь им в решении проблем. Но, увы, люди слышат лишь собачий лай…

Фильм «Слава Богу, я собака» – участник престижных кинофестивалей «Кинотавр. Короткий метр», «Балтийские дебюты», «Короче», «Начало» и т.д. Отмечен наградами на кинофестивалях «Зеленое яблоко» (за сценарную и режиссерскую выдумку и мастерство оператора) и «Галактика 35 мм» (лучшая режиссура, лучшая звукорежиссура, приз зрительских симпатий).

«Самый лучший сотрудник», режиссёр Николай Котяш


Устроившись на работу, Лена изо всех сил стремится стать идеальной сотрудницей в новом коллективе. Главной ее соперницей становится некая Марина, которая раньше работала на ее месте, но уволилась. Отчаянная борьба за любовь начальства и коллег доводит Лену до грани сумасшествия.

В ролях: Александра Байраковская, Юрий Гальцев, Анастасия Мельникова, Вера Карпова, Евгения Игумнова, Сергей Уманов и др.

Премьера картины состоялась в рамках российских программ 39-го ММКФ. Участник конкурсных программ Шукшинского кинофестиваля, Казанского МКФ, фестиваля «Арткино» и других престижных конкурсов. Получил две награды на фестивале короткого метра в Новосибирске: за лучшую режиссуру и диплом за лучшую трагикомедию.

«Ася», режиссёр Даниэлла Рыбакьян


27-летняя Ася – успешный сотрудник полиции, работающий в отделе по делам несовершеннолетних. В размеренную жизнь девушки, спустя годы, внезапно врывается взбалмошная «вечно молодая» Надя, мать Аси, желающая наладить отношения с дочерью. Теплые воспоминания сменяются старыми обидами. Надя ничуть не изменилась. И Асе остается принять мать такой, какая она есть…

В ролях: Ангелина Закерьяева, Марина Солопченко, Антон Сычев, Наталья Парашкина, Олег Абалян.

Драма о человеческих отношениях с изумительной игрой актеров. С момента выхода фильм сразу завоевал признание жюри авторитетных фестивалей: Питеркит (Гран-При), XVI МКФ Начало (главный приз короткометражного конкурса).

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