Регина Симинюк: Даю вещам вторую жизнь

Уникальные и уютные вещицы приготовила мастер для ярмарки «АРТ-ель»

- Занимаюсь тем, что даю старым вещам вторую жизнь. - говорит Регина Симинюк. Ее картины, коллажи и поделки – это вещи, которые обретают новую жизнь, благодаря умению мастера во всем видеть красоту.



По ее словам, ничего не пропадает:

- Если правильно применить найденную веточку, шишку, пивную банку и старые ненужные безделушки, то получится такая красота!



Мастер уверена, что если «видеть красоту в простых вещах, заниматься любимым делом, вкладывать свою душу в любую работу, тогда вещи получаются тёплыми и уютными».



- Все мои работы уникальны, поскольку сделаны в это в единственном экземпляре. И сделаны с душой!





Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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