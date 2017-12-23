Александр Тихонов: Каждое утро надо начинать с меда

На ярмарке можно будет угоститься медовой коврижкой, медовыми кексами, и даже попробовать медовый мусс

Александр Тихонов потомственный пчеловод, более сорока лет профессионально занимается пчеловодством. Его пасека находится в деревне Темери Пыталовского района. Пасека большая - насчитывает в межсезонье более трёх сот пчелосемей, и передвижная, отсюда такое многообразие мёда: весенний, луговой, лесной; есть мёд с прополисом, имбирём, маточным молочком. Каждый вид мёда вкусный и полезен для организма по-своему. А ещё Александр Иванович производит из натурального мёда по специальной технологии нежнейший крем-мёд. Все виды мёда будут представлены на ярмарке, каждый можно будет попробовать и приобрести понравившийся.



- Ведь мёд на столе должен быть всегда, как соль или сахар. Каждое утро надо начинать с ложечки мёда, так и жить слаще! – говорит Александр Тихонов.



На ярмарке пчеловод представит не только мёд, но и другую свою продукцию: свечи из натурального пчелиного воска, из вощины, пергу, прополис. Баночки мёда, свечи будут красиво упакованы в подарочные наборы. Они отлично подойдут для тёплых душевных подарков родным и друзьям на Новый год!



Сейчас на пасеке Александра Ивановича изучают старинные рецепты с использованием мёда, возрождают медовую кулинарию. На ярмарке можно будет угоститься медовой коврижкой, медовыми кексами, и даже попробовать медовый мусс.



Уже в ближайшем будущем в планах пчеловода расширение производства, ассортимента рецептов медовой кулинарии. А также он хочет организовать медовые туры, которые привлекут туристов не только к историческим местам, но и к полезному псковскому продукту.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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