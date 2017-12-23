Наталия Коткова: Хочется, чтобы мои работы дарили радость

Открытки в технике квиллинг и интерьерные куклы представит мастер на ярмарке «АРТ-ель»

Наталия Коткова признается, что рукодельничает «сколько себя помнит».



- Вяжу, вышиваю крестиком. Но однажды увидела в интернете работы в технике квиллинг и «заболела» этим. Обучилась самостоятельно на мастер-классах, также смотрела видео-уроки в Ютубе.



Квиллинг – одно из модных направлений в рукоделии - искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. В технике квиллинг можно делать очень необычные вещи с рисунками из завитков и спиралей, например, красивые и оригинальные открытки.



Другое увлечение Наталии – изготовление интерьерных кукол.



- Недавно влюбилась в текстильных куколок. Учусь около месяца, поэтому кукол еще не много. Своего стиля пока нет - в поиске, - говорит мастер. - Для меня важно, что бы мне и окружающим нравилось, что я делаю. Мне хочется, чтобы мои работы дарили улыбку и радость.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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