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Сергей Сальный: Мы - то, что мы едим

21 Декабря 2017 - 09:00
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Сладости ручной работы найдут на ярмарке «ART-ель» гости

Около трех лет назад семья Сальных, состоящих из двух родителей и трех детей, переехала в Псковскую область. Теперь они живут на хуторе близ деревни Алтун. Регион, признаются, выбрали не случайно: экологически чистые районы, нетронутая природа.


- После проживания на природе пришло осознание, что мы можем давать своим детям самое лучшее, - признается Сергей. - А что может быть лучше натуральной пищи, ведь не зря говорят, мы - то, что мы едим.


Сначала Сальные готовили только для себя, но очень скоро интерес к производимой продукции подтолкнул их готовить и для других. Так и появилась линейка Эко продуктов, ассортимент которой продолжает расти, что очень радует постоянных клиентов - тех самых людей, которые тоже задумываются над своим здоровьем и здоровьем своих детей. - Изготовлением продукции в нашей семье занимаются все: от мала до велика. Такое вот семейное дело, - говорит Сергей. - На ярмарке будут наши конфеты и шоколад. Наши конфетки: 100% натуральные, ручной работы, без сахара и термической обработки, всегда свежие, состоят из легко усваиваемых калорий, приготовлены с душой и заботой о здоровье! В их составе: финики, орехи, семена подсолнечника, кунжут, кэроб необжаренный/какао порошок не алкализованный и шоколадная крошка.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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