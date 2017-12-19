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Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»

19 Декабря 2017 - 09:39
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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Во вторник, 19 декабря, в 14:30 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

С какими вопросами обращаются граждане к уполномоченному и удается ли их решить?

Какие нарушения выявлены в ходе проверок детских учреждений (в том числе, летних лагерей)?

Насколько эффективна профилактика кризисных ситуаций и на какой стадии находятся расследования громких дел, пострадавшими в которых стали псковские несовершеннолетние?

Как решается проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях?

Помогут ли улучшению демографической ситуации в Псковской области инициативы президента?

Президент объявил Десятилетие детства. Какие приоритеты ставит перед собой служба уполномоченных?

Ответы на эти вопросы и по другим темам, волнующим жителей Псковской области, получим сегодня.

Комментарии: 3
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Комментарии

Наталья
19 Декабря 2017 - 13:07
Судебные приставы по алиментам отвратительно работают,с должниками не работают.
Оксана
19 Декабря 2017 - 15:28
Какие есть меры по аллиментам. Бывший муж скрывае место работы, приходится самой искать его по всей стране. Максимум что может прислать 200 рублей на двоих детей, это чтобы его не посадили. Как только найду где он работает, сразу же увольняется. Очень хотелось бы, чтобы был принят закон о минимальной сумме выплат аллиментов в месяц. Т к 200 рублей на двух детей это издевательство над детьми. Спасибо.
Фаина
19 Декабря 2017 - 18:19
НЕоднократно писала что приставы не работают с алименщиками-моему подопечному уже сегодня 18 лет а алиментов по сей день невидели с горе-мамаши Хотябы навестили -так им же некогда еэдить по области За 18 лет ее и в глаза никто незнает -неговоря уже о принятии мер
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