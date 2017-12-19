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Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
Во вторник, 19 декабря, в 14:30 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.
С какими вопросами обращаются граждане к уполномоченному и удается ли их решить?
Какие нарушения выявлены в ходе проверок детских учреждений (в том числе, летних лагерей)?
Насколько эффективна профилактика кризисных ситуаций и на какой стадии находятся расследования громких дел, пострадавшими в которых стали псковские несовершеннолетние?
Как решается проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях?
Помогут ли улучшению демографической ситуации в Псковской области инициативы президента?
Президент объявил Десятилетие детства. Какие приоритеты ставит перед собой служба уполномоченных?
Ответы на эти вопросы и по другим темам, волнующим жителей Псковской области, получим сегодня.
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