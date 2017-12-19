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ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»

18 Декабря 2017 - 14:17
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В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 декабря 2017 года №114/939-7 «О поощрении участников избирательного процесса» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила благодарность коллективу редакции средства массовой информации печатного издания «Псковская правда» государственного предприятия «Медиа-холдинг Псковской области», за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании в Российской Федерации.
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