С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты

С января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



Проездной для граждан обойдётся в 1000 рублей, для школьников – 750 рублей, для студентов Псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России 800 рублей.



Стоимость проездного билета для предприятий и организаций остаётся неизменной – 1050 рублей.

Кстати С 9 по 12 января 2018 года псковичи смогут купить месячные проездные билеты для проезда в городских автобусах по сниженным ценам. Для граждан за 800 рублей, для студентов – 650 рублей, для школьников –600 рублей.