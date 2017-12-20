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С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты

18 Декабря 2017 - 12:16
Главная → Хроника дня
С января 2018 года изменяется стоимость проездных документов в псковских автобусах. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Проездной для граждан обойдётся в 1000 рублей, для школьников – 750 рублей, для студентов Псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России  800 рублей.

Стоимость проездного билета для предприятий и организаций остаётся неизменной – 1050 рублей.
 

Кстати

С 9 по 12 января 2018 года псковичи смогут купить месячные проездные билеты для проезда в городских автобусах по сниженным ценам. Для граждан за 800 рублей, для студентов – 650 рублей, для школьников –600 рублей.
Комментарии: 1
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Комментарии

Читатель
18 Декабря 2017 - 23:36
Т.е. с нового года общегородской проездной подорожает на 5,9%, студенческий на 6,7%, школьный на 7,1%.
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