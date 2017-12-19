Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников

До главной новогодней выставки ручной работы осталось 5 дней

Приём заявок на участие в новогодней ярмарке «ART-ель» завершен. Свободных мест больше нет.Стоит отметить, что в этом сезоне в адрес организаторов пришло более 70 заявок. Но, к сожалению, всех мастеров взять не удалось, потому что помещение не позволяет вместить всех желающих.В этом году нас ждёт множество неповторимых авторских работ, начиная с пастилы и натуральной косметики, заканчивая сумочками и украшениями.«ART-ель» уже не первый год радует ценителей ручного творчества и объединяет рукодельников со всей области. По традиции, ярмарка развернется в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский переулок, 2).На первом этаже для гостей– прекрасное место для новогодних снимков. На втором этаже, специально для детей, устроят увлекательные мастер-классы: декупаж, роспись по дереву и витражная мозаика.Приходите на «ART-ель» 23 и 24 декабря! Полезные покупки, тепло, подарки и хорошее настроение вам гарантировано!