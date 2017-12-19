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Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников

18 Декабря 2017 - 11:48
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
До главной новогодней выставки ручной работы осталось 5 дней
Приём заявок на участие в новогодней ярмарке «ART-ель» завершен. Свободных мест больше нет.

Стоит отметить, что в этом сезоне в адрес организаторов пришло более 70 заявок. Но, к сожалению, всех мастеров взять не удалось, потому что помещение не позволяет вместить всех желающих.

В этом году нас ждёт множество неповторимых авторских работ, начиная с пастилы и натуральной косметики, заканчивая сумочками и украшениями.

«ART-ель» уже не первый год радует ценителей ручного творчества и объединяет рукодельников со всей области. По традиции, ярмарка развернется в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский переулок, 2).

На первом этаже для гостей установят стилизованную фотозону – прекрасное место для новогодних снимков. На втором этаже, специально для детей, устроят увлекательные мастер-классы: декупаж, роспись по дереву и витражная мозаика.

Приходите на «ART-ель» 23 и 24 декабря! Полезные покупки, тепло, подарки и хорошее настроение вам гарантировано!

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой итайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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