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Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию
18 Декабря 2017 - 09:44Главная → Хроника дня
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Псковской области ОАО «Псковэнергосбыт» объявляет специальную акцию в честь профессионального праздника - Дня энергетика, а также наступающих Нового года и Рождества.
Как сообщили «Псковской правде» в «Псковэнергосбыте», только до 28 декабря 2017 года всем юридическим лицам и ИП предоставляется уникальная возможность избавиться от всех или от 50% начисленных ранее пеней за несвоевременную оплату электрической энергии.
Для того, чтобы избавиться от всех пеней, необходимо до 28 декабря 2017 года оплатить весь основной долг (включая авансовые платежи по сроку 10 и 25 декабря), а также авансовые платежи по сроку 10 и 25 января 2018 года.
Для того, чтобы избавиться от 50% начисленных ранее пеней, необходимо до 28 декабря 2017 года оплатить весь основной долг (включая авансовые платежи по сроку 10 и 25 декабря), а также 50% от суммы начисленных ранее пеней. Оставшиеся 50% начисленных в Ваш адрес пеней будут списаны.
Напоминаем, что согласно Федеральному закону 35-ФЗ «Об электроэнергетике» покупатель электрической энергии, в случае несвоевременной оплаты, обязан оплатить гарантирующему поставщику пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ России за каждый день просрочки платежа. С 30 октября 2017 года ставка рефинансирования составляет 8,25% годовых.
Таким образом, пени за несвоевременную оплату электрической энергии прочими потребителями с 30 октября 2017 года начисляются по ставке 23,2% годовых.
Дополнительная информация по телефону 8(8112)597-602
Как сообщили «Псковской правде» в «Псковэнергосбыте», только до 28 декабря 2017 года всем юридическим лицам и ИП предоставляется уникальная возможность избавиться от всех или от 50% начисленных ранее пеней за несвоевременную оплату электрической энергии.
Для того, чтобы избавиться от всех пеней, необходимо до 28 декабря 2017 года оплатить весь основной долг (включая авансовые платежи по сроку 10 и 25 декабря), а также авансовые платежи по сроку 10 и 25 января 2018 года.
Для того, чтобы избавиться от 50% начисленных ранее пеней, необходимо до 28 декабря 2017 года оплатить весь основной долг (включая авансовые платежи по сроку 10 и 25 декабря), а также 50% от суммы начисленных ранее пеней. Оставшиеся 50% начисленных в Ваш адрес пеней будут списаны.
Напоминаем, что согласно Федеральному закону 35-ФЗ «Об электроэнергетике» покупатель электрической энергии, в случае несвоевременной оплаты, обязан оплатить гарантирующему поставщику пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ России за каждый день просрочки платежа. С 30 октября 2017 года ставка рефинансирования составляет 8,25% годовых.
Таким образом, пени за несвоевременную оплату электрической энергии прочими потребителями с 30 октября 2017 года начисляются по ставке 23,2% годовых.
Дополнительная информация по телефону 8(8112)597-602
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