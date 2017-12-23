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Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого

18 Декабря 2017 - 09:41
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Елочные игрушки из ваты увидят гости ярмарки «ART-ель»

- Все мы родом из детства, - говорит мастер. - И именно семья посеяла то «зернышко» творчества, которое со временем дало свои плоды. Когда папа мастерил и расписывал маску, объемные плакаты для школы или, когда бабушка показала, как раньше на первомай делали яркие цветы из креповой бумаги. Очень хотелось так же! Поэтому творю и делаю что-то своими руками, сколько себя помню. В более сознательном возрасте начиналось все с желания сделать необычный и запоминающийся подарок для родных и друзей.


С подарка для брата – программиста начался период творческой росписи компьютерных мышек. Параллельно Наталья осваивала и практиковалась в технике валяния и изготовления сладких букетов из конфет.


- Для меня всегда интересно узнавать, пробовать что-то новое, - рассказывает она.- Знание многих декоративных техник, направлений, позволяет экспериментировать в своих работах, делая их более сложными, «наполненными». Поэтому очень важно, чтобы мастер обучался, занимался саморазвитием. Это всегда отражается на работах.


На данный момент Наталья серьезно увлечена изготовлением новогодней игрушки. Коллекционируя и реставрируя ватные подставочные фигуры дедов морозов и снегурочек, она постепенно пришла к изготовлению своих ватных елочных игрушек.


- Я создаю елочные игрушки по старинной технологии, где главным формообразующим материалом является вата. Податливый, удобный в работе материал позволяет создавать неповторимые и волшебные елочные персонажи.


Каждую игрушку она делает с большим теплом и любовью, вниманием к деталям.

- Это кропотливая, долгая, но такая волшебная работа. Пополняя свою «ватную» коллекцию, я перенимаю опыт мастеров прошлого. Ведь именно из ваты когда- то создавались самые удивительные елочные игрушки, выпускавшиеся в нашей стране. В ближайших планах переход от малых форм елочной игрушки, к более крупным, подставочным фигурам.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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