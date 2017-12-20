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Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло

18 Декабря 2017 - 09:41
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Снеговиков из фетра и портретные валяные куклы приготовил мастер для ярмарки «АРТ-ель»

Изготавливать мягкие игрушки Ольга Сафронова стала три года назад, когда младшего сына отдали в детский сад.



Ольга Сафронова.

- Началось все совсем недавно - с оформления стендов и изготовления пособий для коврографа из фетра. Плоские примитивные фигурки вскоре сменились объёмными. Пошли заказы. Люди просили - я делала. Получалось, - рассказывает мастер.


Ольга признается, что все осваивала в процессе работы и собирается продолжать совершенствовать своё мастерство. Например, недавно стала делать портретные валяные куклы.


- Это очень интересное занятие! Стараюсь никому не подражать, создаю своё. Мои творения дарят положительные эмоции, служат уникальным подарком и дарят тепло, - отмечает Ольга.


На ярмарке «АРТ-Ель» мастер представит авторские куклы, мягкие игрушки из текстиля, фетра и фелтинга.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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