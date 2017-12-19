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Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»

18 Декабря 2017 - 09:40
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Шарфы платки из шерсти и шелка предложит мастер посетителям ярмарки «ART-ель»

Творчеством Ирина Змачинская начала заниматься более 10 лет назад. Началось все с росписи по стеклу, затем мастер перешла к декупажу и батику, а несколько лет назад увлеклась живописью маслом.
 


Ирина Змачинская.

- Больше всего нравится процесс творчества, никогда не делаю одинаковые вещи, даже если настойчиво просят – все равно получается по-другому. Не считаю себя «великим творцом», художником, кем-то возвышенным. Просто очень люблю рукодельничать и пробовать каждый раз новенькое. И хочется чуть-чуть украсить жизнь.


Главное увлечение мастера - роспись шарфов и платков из натурального шелка и шерсти. Ирина применяет разные техники, материалы, что каждую вещь делает уникальной:


- За все время, а это более 6 лет, не получилось ни одной одинаковой. Новая хозяйка может быть уверена в том, что не встретит «близнеца». Всегда очень радуюсь, когда вижу, что моя работа доставила удовольствие. Еще большее удовольствие – если кто-то, увидев мои работы, сам увлекся рукоделием. А с такими людьми встречалась.


На ярмарке «ART-ель» мастер предложит посетителям шарфы и платки из шерсти, разных видов натурального шелка всевозможных размеров и сочетаний цветов. Также она представит коллекцию шкатулок, подносов, серию небольших подарков в новогодней тематике и свои уникальные шары, каждый из которых задекорирован по-разному. Кроме того, для ярмарки написано несколько картин маслом.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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