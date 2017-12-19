|Псков
|-7 .. -9 °C
|Великие Луки
|-4 .. -6 °C
Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»
Творчеством Ирина Змачинская начала заниматься более 10 лет назад. Началось все с росписи по стеклу, затем мастер перешла к декупажу и батику, а несколько лет назад увлеклась живописью маслом.
Ирина Змачинская.
- Больше всего нравится процесс творчества, никогда не делаю одинаковые вещи, даже если настойчиво просят – все равно получается по-другому. Не считаю себя «великим творцом», художником, кем-то возвышенным. Просто очень люблю рукодельничать и пробовать каждый раз новенькое. И хочется чуть-чуть украсить жизнь.
Главное увлечение мастера - роспись шарфов и платков из натурального шелка и шерсти. Ирина применяет разные техники, материалы, что каждую вещь делает уникальной:
- За все время, а это более 6 лет, не получилось ни одной одинаковой. Новая хозяйка может быть уверена в том, что не встретит «близнеца». Всегда очень радуюсь, когда вижу, что моя работа доставила удовольствие. Еще большее удовольствие – если кто-то, увидев мои работы, сам увлекся рукоделием. А с такими людьми встречалась.
На ярмарке «ART-ель» мастер предложит посетителям шарфы и платки из шерсти, разных видов натурального шелка всевозможных размеров и сочетаний цветов. Также она представит коллекцию шкатулок, подносов, серию небольших подарков в новогодней тематике и свои уникальные шары, каждый из которых задекорирован по-разному. Кроме того, для ярмарки написано несколько картин маслом.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
- Как мошенничают на сайтах знакомств17.12, 09:40
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП