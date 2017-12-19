Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы

На ярмарке «ART-ель» мастера представят натуральные сладости, сделанные «своими руками»

Наталья и Олег Кушнир представят на ярмарке «ART-ель» натуральные сладости: пастилу и конфеты. Их производством мастера стали заниматься из-за любви к сладостям и посиделкам за чашкой чая.



- Да, я настоящий чайный сладкоежка, который не разъединяет значений слов «сладенькое» и «чай», - говорит Олег Кушнир.



По его словам, ни одни посиделки не обходятся без чая, как и дни рождения, поход в гости. И большинство тех, кто любит прозрачность осени или свежесть зимы, любят их, в том числе, и за возможность попить горячего чаю, сидя в уютной тёплой квартирке и заедая всё это дело сладенькими плюшечками и конфетками.



- Я очень люблю и зиму, и осень, и чай. И для меня чай – это не вкус - чай для меня действо, которое объединяет в себе многое из того, что я люблю. Аромат, тепло, близких, атмосферу, уют, поздний вечер или раннее утро, мороз за окном и, конечно же, сладенькое! Я иногда задумываюсь, что нельзя есть столько сладкого. Пугают страшные этикетки с содержанием «Ешек» в составе любого продукта приходящего с магазинных полок. Вредно. Да что поделаешь – выбор то не велик. А мёд, пятнадцатью литрами, что ушёл за прошлую зиму, тоже приелся. Вот мы и покупаем снова плюшечки, конфеточки, смотря сквозь пальцы на пальмовое масло в их составе, - говорит он.



Поэтому Олег и Наталья сами освоили процесс изготовления пастилы.

- Новый вкус добавляется несколько раз в неделю, а идеям, кажется, нет конца! Яблоко с корицей, слива с яблоком, груша, черника с яблоком, малина, смородина красная и чёрная, арбуз, дыня, клюква… Но хитами, конечно, стали брусника, черника, яблоко-пряности и облепиха. От них мы сами и наши друзья просто без ума. Нежный тающий на языке вкус лесных и садовых ягод, которые будто только что сошли с ветки прямо в рот! А бесчисленное количество вкусов не дают приесться. Стремясь наесться самим и угостить всех желающих, мы вышли на довольно высокий уровень производства для нашего небольшого цеха. И когда пастилу захотели попробовать друзья наших друзей, нам просто пришлось брать за неё плату.



По его словам, в ста граммах пастилы содержится почти полкило свежих ягод или фруктов и качественный мёд. Сырьё усыхает в 6-8 (!) раз. Пастила является не тем продуктом, что можно съесть половину килограмма в один присест. Но её особенностью, помимо насыщенного вкуса и полезности, является и то, что много её не съешь. Из пастилы вода практически полностью удалена направленным потоком тёплого воздуха, что делает вкус концентрированным. Витамины и полезные микроэлементы полностью сохраняются.

- Оценив наши возможности по времени, желание делать качественный продукт, да и вообще производить то, что сами очень сильно любим, мы решили выйти на рынок сладостей, изготовленных «своими руками». А всем очень советуем познакомиться с новым для многих вкусом – вкусом пастилы.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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