19 Декабря 2017
Псков
-7 .. -9 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы

18 Декабря 2017 - 09:38
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
На ярмарке «ART-ель» мастера представят натуральные сладости, сделанные «своими руками»

Наталья и Олег Кушнир представят на ярмарке «ART-ель» натуральные сладости: пастилу и конфеты. Их производством мастера стали заниматься из-за любви к сладостям и посиделкам за чашкой чая. 


- Да, я настоящий чайный сладкоежка, который не разъединяет значений слов «сладенькое» и «чай», - говорит Олег Кушнир.


По его словам, ни одни посиделки не обходятся без чая, как и дни рождения, поход в гости. И большинство тех, кто любит прозрачность осени или свежесть зимы, любят их, в том числе, и за возможность попить горячего чаю, сидя в уютной тёплой квартирке и заедая всё это дело сладенькими плюшечками и конфетками.


- Я очень люблю и зиму, и осень, и чай. И для меня чай – это не вкус - чай для меня действо, которое объединяет в себе многое из того, что я люблю. Аромат, тепло, близких, атмосферу, уют, поздний вечер или раннее утро, мороз за окном и, конечно же, сладенькое! Я иногда задумываюсь, что нельзя есть столько сладкого. Пугают страшные этикетки с содержанием «Ешек» в составе любого продукта приходящего с магазинных полок. Вредно. Да что поделаешь – выбор то не велик. А мёд, пятнадцатью литрами, что ушёл за прошлую зиму, тоже приелся. Вот мы и покупаем снова плюшечки, конфеточки, смотря сквозь пальцы на пальмовое масло в их составе, - говорит он.


Поэтому Олег и Наталья сами освоили процесс изготовления пастилы.

- Новый вкус добавляется несколько раз в неделю, а идеям, кажется, нет конца! Яблоко с корицей, слива с яблоком, груша, черника с яблоком, малина, смородина красная и чёрная, арбуз, дыня, клюква… Но хитами, конечно, стали брусника, черника, яблоко-пряности и облепиха. От них мы сами и наши друзья просто без ума. Нежный тающий на языке вкус лесных и садовых ягод, которые будто только что сошли с ветки прямо в рот! А бесчисленное количество вкусов не дают приесться. Стремясь наесться самим и угостить всех желающих, мы вышли на довольно высокий уровень производства для нашего небольшого цеха. И когда пастилу захотели попробовать друзья наших друзей, нам просто пришлось брать за неё плату.


По его словам, в ста граммах пастилы содержится почти полкило свежих ягод или фруктов и качественный мёд. Сырьё усыхает в 6-8 (!) раз. Пастила является не тем продуктом, что можно съесть половину килограмма в один присест. Но её особенностью, помимо насыщенного вкуса и полезности, является и то, что много её не съешь. Из пастилы вода практически полностью удалена направленным потоком тёплого воздуха, что делает вкус концентрированным. Витамины и полезные микроэлементы полностью сохраняются.

- Оценив наши возможности по времени, желание делать качественный продукт, да и вообще производить то, что сами очень сильно любим, мы решили выйти на рынок сладостей, изготовленных «своими руками». А всем очень советуем познакомиться с новым для многих вкусом – вкусом пастилы.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Итоговый конгресс «Ты – предприниматель»Дети разрисовали стены псковской школыШахматный турнир «Три ветви власти»Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове
Весь фото архив

Видео

Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятся
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 13 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 20 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50