Римма Григорьева: Наш чай один из лучших

Иван-чай, собранный вручную, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

- Наш чай - чистый, уникальный по своим вкусовым свойствам, имеет нотки запаха чернослива, сушеных яблок, цветочно-медовых оттенков, - говорит Римма Григорьева. - Цвет чая - черный, зеленый.



Мастера долгие годы искали подходящую рецептуру и технологию производства продукта, который сохранил бы свой вкус и аромат. Сырье заготавливают на специальном оборудовании.



Недавно появилась новая линейка - с добавлением чайных сухоцветов, которые не перебивают красивый запах чая, а добавляют дополнительные вкусовые оттенки. Например: добавка бутонов персика придает чаю ненавязчивый и тонкий запах миндаля.



Продукция имеет зарегистрированный товарный знак «MadeinRussia».



- Мы дипломированные участники выставки «Агрорусь-2017», «ПитерФуд-2017», - продолжает Римма Григорьева. - Наш продукт признан одним из лучших на Московской Международной выставке Чая и кофе в 2017 году.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.