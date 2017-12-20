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Римма Григорьева: Наш чай один из лучших

18 Декабря 2017 - 09:37
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Иван-чай, собранный вручную, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

- Наш чай - чистый, уникальный по своим вкусовым свойствам,  имеет нотки запаха чернослива, сушеных яблок, цветочно-медовых оттенков, - говорит Римма Григорьева. - Цвет чая - черный, зеленый.


Мастера долгие годы искали подходящую рецептуру и технологию производства продукта, который сохранил бы свой вкус и аромат. Сырье заготавливают на специальном оборудовании.


Недавно появилась новая линейка - с добавлением чайных  сухоцветов, которые не перебивают красивый запах чая, а добавляют дополнительные вкусовые оттенки. Например: добавка бутонов персика придает чаю ненавязчивый и тонкий запах миндаля.


Продукция имеет зарегистрированный товарный знак «MadeinRussia».


- Мы дипломированные участники выставки «Агрорусь-2017», «ПитерФуд-2017», - продолжает Римма Григорьева. - Наш продукт признан  одним из лучших на Московской Международной выставке Чая и кофе в 2017 году.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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