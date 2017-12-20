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Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!

18 Декабря 2017 - 09:35
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Имбирные пряники ручной работы можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

Дина Юрченко свой первый торт испекла всего два года назад, но уже завоевала любовь и признание многих псковичей-сладкоежек.
 


Дина Юрченко.

Сначала мастер пекла для родных и друзей, но неожиданно увлеклась и стала ездить на мастер-классы. За последний год Дина испекла больше ста тортов на заказ и несчетное количество пряников. Имбирные пряники с новогодней тематикой порадуют и посетителей ярмарки.


- Новичкам кажется, что печь торты и пряники очень сложно, но на самом деле стоит только начать и будет, как в известной пословице: «Глаза боятся, а руки делают!», - говорит Дина Юрченко. – Я пользуюсь только натуральными ингредиентами - медом, натуральным маслом, ароматными специями. Хочется передать людям хорошее настроение и частику своей души!


Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии, уверена мастер.


Дина планирует в будущем открыть свою кондитерскую и, конечно, осваивать новые технологии вкусных подарков.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 1
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Комментарии

Я
18 Декабря 2017 - 13:46
печеньки с надписью "Покойся с миром"???? Вы пошутили? Да?
Что, есть идиоты, которые ЭТО покупают?
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