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Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками
Мастер Светлана Петрова увлеклась рукоделием совсем недавно.
- Наполняю серые будни яркими красками, - рассказала «Псковской правде» Светлана. -Пробовала разные техники: декупаж, вышивка лентами, полимерная глина, кулинария - пока не нашла что-то одно, самое заветное. Пока я творческом поиске и в поиске новых комбинированных техник.
На ярмарке подарков «ART-ель» Светлана представит сувениры с новогодней тематикой. Это бокалы, кружки, ложки и другие изделия с фигурками улыбчивых снеговиков. Работы мастерица отличает простота и изящество.
- Работы несут тепло, уют, повышают настроение, вносят яркие краски и вкусы в повседневную жизнь, - говорит мастер.
Начинающим рукодельницам мастер советует творить, мечтать.
- Воплощайте, ни на кого не оглядывайтесь, всегда найдется поклонник и вашего творчества. Ищите, творите, совершенствуйтесь!
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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