Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу

Первые украшения мастер делала в подарок родственникам

- В 2014 году я увидела удивительные работы одного мастера и настолько сильно вдохновилась, что решила воплотить свои идеи в жизнь, - рассказывает Виолетта Прохорова о начале творческого пути. - Первое время делала различные украшения, сначала для родственников и друзей в качестве подарка, а затем создала свой маленький магазинчик в соцсети и стала делиться своим творчеством с большим количеством людей. Неожиданно оказалось то, какое количество людей меня поддержали. Я им очень благодарна.





Виолетта Прохорова.

Полимерная глина, холодный фарфор, фурнитурные изделия, эпоксидная смола, мыловарение – Виолетта пока решила не останавливаться на одном виде творчества, а попробовать как можно больше. Изделия, подготовленные в рамках этих направлений, увидят посетителя новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории» 23 и 24 декабря. И все же предпочтение Виолетта отдает эпоксидной смоле и фурнитуре.



Виолетта считает, что особенностью ее стиля является любовь к экспериментам. Она не боится совмещать несовместимое и в каждую свою работу вкладывает частичку себя.



Своими работами она стремится показать людям, как важно творчество и насколько приятнее носить или пользоваться индивидуальной, сделанной с любовью вещью.



- В мире, в котором так много бездушных вещей, я знаю, что каждая мастерица вкладывает душу в свою работу. Хотелось бы, чтобы это видели и другие люди, и в их жизни больше появилось больше время для творчества и искусства. Считаю, что вещь, сделанная своими руками, уникальна, как и человек, который это сделал, - уверена Виолетта Прохорова. - Также я считаю, что нельзя бояться рисковать и пробовать как можно больше и чаще, чтобы набить руку. Трудитесь, пробуйте себя в различных направлениях и отраслях, и ищите свой стиль и вид творчества и все обязательно получится.





Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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