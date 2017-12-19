Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов

Для ярмарки «ART-ель» мастер вяжет игрушки и готовит изделия из бисера

- Вяжу с детства, рассказывает Лариса Корюкина, - но игрушкой занялась четыре года назад. До этого пробовала многое: магниты, свечи, изделия из гипса. Но остановилась на бисере и игрушках.



Персонажи мастера – в основном герои всеми любимых мультфильмов. Мастер отмечает, что они всегда получаются разные, даже если вязать по одной схеме.



- Никогда не знаю, что получится, так как всегда работаю на глаз, признается Лариса Корюкина. - Мне нравится, что мои игрушки доставляют людям радость и вызывают улыбку.



Начинающим рукодельницам она советует найти такое увлечение, которое доставляет радость.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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