|Псков
|-7 .. -9 °C
|Великие Луки
|-4 .. -6 °C
Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки
Светлана Луханина с детства любила все делать руками: лепила из глины, рисовала красками и делала поделки. Но потом школа и необходимость учиться взяли верх. А вот с рождением дочери опять вспомнились старые умения.
Светлана Луханина.
- Свою доченьку хочется красиво нарядить, чтобы было у неё все самое лучшее. Конечно же, мне хотелось запечатлеть как она растёт, ее улыбки, первые шаги, купание, каждый день рождение и праздник в кругу семьи, - рассказывает Светлана. - Так вот я и стала изготавливать фотоальбомчики для малышей, чтобы хранить все эти эмоции и историю в одной красивой, яркой, необычной книге - альбоме!
При изготовлении альбомов Светлана тщательно подбирает материал, украшения. В особенности любит использовать хлопок американских производителей, так как он очень яркий, надёжный, отлично подходит к обложкам скрап-альбомов.
- Все же скрапбукинг пришёл к нам из Америки, и там все для этого есть, - поясняет мастер. – Также заказывать необходимые материалы приходиться по всей России.
Мастер наговорит, что ее работы уникальны тем, что сделаны из высококачественных материалов, которых не найти и не купить в Пскове, а значит такого изделия не будет ни у кого, и оно эксклюзивно.
Для закрепления и познавания нового Светлана регулярно посещает мастер-классы. Например, недавно в Санкт-Петербурге посетила мастер-класс Анны Камалетдиновой, которая приезжала из Казани. В дальнейшем мастер и сама хочет попробовать организовать собственный мастер-класс, а пока набирается знаний и совершенствуется.
- В свои изделия я вкладываю частичку себя, своей души, свои идеи и фишки. Хочется, чтоб у людей, держащих мой альбом, он вызывал много положительных эмоций, - делится Светлана Луханина.
Начинающим творческим людям она советует: самое главное - развиваться, не стоять на месте, делать работы для души и от сердца, быть вежливыми и внимательными.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
- Как мошенничают на сайтах знакомств17.12, 09:40
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП