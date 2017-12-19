Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки

Скрап-альбомы и резные свадебные приглашения мастер готовит к новогодней «ART-ели»

Светлана Луханина с детства любила все делать руками: лепила из глины, рисовала красками и делала поделки. Но потом школа и необходимость учиться взяли верх. А вот с рождением дочери опять вспомнились старые умения.





Светлана Луханина.

- Свою доченьку хочется красиво нарядить, чтобы было у неё все самое лучшее. Конечно же, мне хотелось запечатлеть как она растёт, ее улыбки, первые шаги, купание, каждый день рождение и праздник в кругу семьи, - рассказывает Светлана. - Так вот я и стала изготавливать фотоальбомчики для малышей, чтобы хранить все эти эмоции и историю в одной красивой, яркой, необычной книге - альбоме!

При изготовлении альбомов Светлана тщательно подбирает материал, украшения. В особенности любит использовать хлопок американских производителей, так как он очень яркий, надёжный, отлично подходит к обложкам скрап-альбомов.



- Все же скрапбукинг пришёл к нам из Америки, и там все для этого есть, - поясняет мастер. – Также заказывать необходимые материалы приходиться по всей России.

Мастер наговорит, что ее работы уникальны тем, что сделаны из высококачественных материалов, которых не найти и не купить в Пскове, а значит такого изделия не будет ни у кого, и оно эксклюзивно.



Для закрепления и познавания нового Светлана регулярно посещает мастер-классы. Например, недавно в Санкт-Петербурге посетила мастер-класс Анны Камалетдиновой, которая приезжала из Казани. В дальнейшем мастер и сама хочет попробовать организовать собственный мастер-класс, а пока набирается знаний и совершенствуется.

- В свои изделия я вкладываю частичку себя, своей души, свои идеи и фишки. Хочется, чтоб у людей, держащих мой альбом, он вызывал много положительных эмоций, - делится Светлана Луханина.

Начинающим творческим людям она советует: самое главное - развиваться, не стоять на месте, делать работы для души и от сердца, быть вежливыми и внимательными.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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