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В Великих Луках разыскивают пенсионера

17 Декабря 2017 - 10:30
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Он ушел из интерната.
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В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года  Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени  местонахождение  пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 89062231128 или 02.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области

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