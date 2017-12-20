Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб

Крупномасштабные проекты касаются развития и модернизации музеев и объектов культурного наследия.

В Пскове состоялось рабочее заседание по вопросам реализации совместных проектов администрации Псковской области, Министерства культуры Российской Федерации и Всемирного банка, реализуемых совместно с Фондом инвестиционных строительных проектов (ФИСП), сообщает pskov.ru. Куратор и ответственный исполнитель проектов в Псковской области — Государственный комитет по культуре.

В регионе успешно реализуются и развивают сферу культуры проекты по модернизации материально-технической базы и обеспечению безопасности государственных учреждений культуры, а также крупномасштабные проекты по реставрации и музеефикации объектов культурного наследия. Общий объем привлеченных средств по указанным проектам до 2019 года составит более 3 млрд руб.

В заседании под руководством председателя Госкомитета по культуре Жанны Малышевой приняли участие заместитель Генерального директора ФИСПа Александр Семенов, начальник и главный специалист отдела поддержки проектов культуры ФИСПа, а также специалисты государственных учреждений культуры.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы исполнения обязательств сторон в соответствии с соглашениями, сроков и качества реализации проектов. Были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества, достигнуты договоренности об участии Псковской области в следующем конкурсном отборе, который пройдет в 2018 году.

Напомним, что на сегодняшний день в рамках проекта Псковская областная филармонии оснащена современным световым оборудованием, светодиодным экраном. В настоящее время объявлен конкурс на поставку звукового оборудования.

Приобретен современный мобильный сценический комплекс для Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина . В Военно-историческом музее-заповеднике создана краеведческая экспозиция, на мемориальном комплексе «Линия Сталина» построены здания для размещения экспозиций и приема туристов. В Областном центре народного творчества, Псковском музее-заповеднике созданы современные мультимедийные информационно-экспозиционные комплексы. Ведутся работы по оснащению современным оборудованием и обеспечению безопасности Музея-заповедника «Изборск», Музея-усадьбы С. В. Ковалевской , Пушкинского Заповедника. Общий объем привлеченных средств по указанным мероприятиям составляет порядка 300 млн рублей.

Отметим также, что крупномасштабные проекты реставрации и музеефикации «Музейный квартал», «Покровская башня», «Варлаамовский угол», «Двор Постникова» реализуются в соответствии с рабочими графиками в установленные сроки и будут завершены в 2019 году к Ганзейским дням Нового времени