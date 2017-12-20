|Псков
|-5 .. -7 °C
|Великие Луки
|-2 .. -4 °C
Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб
В регионе успешно реализуются и развивают сферу культуры проекты по модернизации
В заседании под руководством председателя Госкомитета по культуре Жанны Малышевой приняли участие заместитель Генерального директора ФИСПа Александр Семенов, начальник и главный специалист отдела поддержки проектов культуры ФИСПа, а также специалисты государственных учреждений культуры.
В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы исполнения обязательств сторон в соответствии с соглашениями, сроков и качества реализации проектов. Были намечены перспективы дальнейшего сотрудничества, достигнуты договоренности об участии Псковской области в следующем конкурсном отборе, который пройдет в 2018 году.
Напомним, что на сегодняшний день в рамках проекта Псковская областная филармонии оснащена современным световым оборудованием, светодиодным экраном. В настоящее время объявлен конкурс на поставку звукового оборудования.
Приобретен современный мобильный сценический комплекс для Псковского академического театра драмы им.
Отметим также, что крупномасштабные проекты реставрации и музеефикации «Музейный квартал», «Покровская башня», «Варлаамовский угол», «Двор Постникова» реализуются в соответствии с рабочими графиками в установленные сроки и будут завершены в 2019 году к Ганзейским дням Нового времени
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- V Форум социально ориентированных НКО пройдет в Пскове19.12, 19:56
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»19.12, 17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»19.12, 09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- На контроле президента
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП