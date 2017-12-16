Пропавшую великолучанку нашли в одной из деревень

След женщины затерялся месяц назад

В результате предпринятых мер полицией установлено местонахождение Тамары Ермаченковой 1947 года рождения.



Ранее сообщалось, 14 ноября 2017 года она выехала из деревни Гречухино в Великие Луки. И с того момента ее местонахождение было неизвестно.





Тамара Ермаченкова пропала по пути в Великие Луки.



В пятницу, 15 декабря, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки сообщили, что в ходе проведенных мероприятий установлено: гражданка Ермаченкова находится в поселке Суханово Великолукского района.



«Заинтересованные лица об этом факте проинформированы», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД.



Полиция выражает благодарность всем гражданм, которые оказывали органам внутренних дел содействие в розыске.

