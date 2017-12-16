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Пропавшую великолучанку нашли в одной из деревень

16 Декабря 2017 - 10:00
Главная → Хроника дня
След женщины затерялся месяц назад

В результате предпринятых мер  полицией установлено местонахождение  Тамары Ермаченковой 1947 года рождения.
 
Ранее сообщалось, 14 ноября 2017 года она выехала из деревни Гречухино  в Великие Луки. И с того момента ее местонахождение  было неизвестно.

Тамара Ермаченкова пропала по пути в Великие Луки.

 
В пятницу, 15 декабря, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки сообщили, что в ходе проведенных мероприятий  установлено: гражданка   Ермаченкова находится в поселке Суханово Великолукского района.
 
«Заинтересованные лица  об этом факте проинформированы», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД.
 
Полиция  выражает благодарность всем гражданм, которые оказывали органам внутренних дел содействие  в розыске.
 

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