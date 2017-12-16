Октябрьскую площадь закроют для транспорта на четыре часа

Ограничение связано с зажжением огней на главной городской елке

В Пскове 16 декабря вводится временное ограничение движения на время торжественного открытия главной новогодней елки города. Соответствующее постановление администрации Пскова было подписано накануне, 15 декабря.



В соответствии с документом Октябрьская площадь будет закрыта для движения автотранспорта в период с 15 до 19 часов 16 декабря. В качестве объезда определена улица Советская.



Этим же распоряжением вводится ограничение движения транспорта 28 декабря с 8.00 до 31 декабря 22.00 по улице Пушкина на участке от улицы К. Маркса до улицы Ленина на время проведения городской новогодней ярмарки. В качестве объезда определена улица Некрасова.



Кроме этого, в новогоднюю ночь, 31 декабря с 23.45 до 1 января 5.00, будет временно ограничено движение автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В качестве объездов будут определены улицы Карла Маркса и Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.



Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

